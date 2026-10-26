Espen Høiby, hermano de la reina Mette-Marit, en el oficio celebrado tras la muerte del rey Harald en Asker, el 30 de agosto de 2026. GTRES

La familia de Mette-Marit, de nuevo en los tribunales: demandan a su hermano Espen Høiby por quiebra fraudulenta

La calma no echa raíces en el Palacio Real de Oslo. El recién estrenado reinado de Haakon VIII (53 años) y la reina Mette-Marit (53), todavía convaleciente del trasplante pulmonar al que se sometió en junio tras la muerte del rey Harald V en agosto, encaja un nuevo frente judicial. Esta vez, en su flanco familiar más vulnerable.

En esta ocasión, no es la sombra penal de Marius Borg Høiby (29) la que cerca a la institución. El seísmo apunta directo a los negocios del hermano mayor de la consorte: Espen Høiby (67).

Un total de 60 antiguos alumnos de la Pilot Flight Academy, la emblemática escuela de aviación radicada en el aeropuerto de Torp, se han propuesto sentar a Høiby en el banquillo a través de una demanda colectiva por insolvencia punible.

Espen Høiby, hermano de la reina Mette-Marit. LinkedIN

Acusado de gestión opaca

El citado centro colapsó poco después de Año Nuevo. Dejó en tierra a 160 cadetes, despidió a 40 empleados y evaporó matrículas abonadas por adelantado que rondaban las 250.000 coronas noruegas (unos 21.500 euros al cambio actual) por alumno.

A Espen Høiby se le acusa de ser el responsable de una verdadera sangría económica. Los afectados le atribuyen "una gestión deliberadamente tardía y opaca de la quiebra".

El golpe procesal, pretende llevarse a cabo por dos cauces: la civil y la penal. El administrador concursal designado para liquidar la academia, Kåre Jølberg, ya trasladó el expediente a la policía noruega tras detectar indicios de delito societario y fraude contable.

Para el interventor, la cúpula conocía la inviabilidad del proyecto y ocultó el agujero financiero mientras seguía captando fondos de los aspirantes a piloto. La fiscalía aún sopesa abrir diligencias penales formales, pero la demanda particular ya está en marcha.

La acción legal, pilotada por el sindicato Parat, no solo cerca al hermano de Mette-Marit. También apunta contra Per Mikael Eriksson, veterano director general y expresidente del consejo de administración.

"Él tomaba las decisiones reales", asevera el letrado demandante, Sigurd Kambestad, a la corporación pública NRK. Los acusan de violar los plazos legales de declaración de quiebra y falsear el pulso financiero de la mercantil.

Espen Høiby, el hermano de la reina Mette-Marit, es piloto de aviación y ha trabajado como ejecutivo en el sector areronáutico. LinkedIN.

Cerco en la defensa

La réplica de los demandados busca desvincular de raíz al cuñado del monarca de este asunto. El abogado común de ambos ejecutivos, Kristoffer Aasebø, califica el relato de los alumnos de "inexacto y sesgado".

Su argumento central es formal: Espen Høiby nunca figuró en el consejo de administración de la academia ni ejerció representación alguna frente a los cadetes matriculados.

En lo que respecta a Eriksson, la defensa aduce que gestionó el declive fiado en promesas de inyección de capital de los accionistas que jamás llegaron a materializarse.

El pleito añade plomo a un otoño implacable para la Corona. Entre el luto por la reciente muerte del rey Harald y el caso de Marius Borg, citado de nuevo ante el juez el 9 de febrero, el entorno familiar de la consorte vuelve a comprometer la estabilidad de un reinado que aún no goza de cimientos firmes.

Espen Høiby (al fondo de la imagen) fue uno de los asistentes al funeral del rey Harald celebrado en Oslo el pasado 9 de septiembre. GTRES

Quién es Espen Høiby

Cabe recordar que Mette-Marit tiene tres hermanos mayores: dos hombres, Espen Høiby y Per Høiby, y una mujer, Kristin Høiby Bjørnøy. Según la biografía oficial de la Casa Real noruega, la reina es la menor de los cuatro hijos de Sven O. Høiby y Marit Tjessem.

Además, tiene un hermanastro por parte de madre, Trond Berntsen, que murió en los atentados de Noruega de julio de 2011, en el que fallecieron 93 personas. Era policía y murió a los 51 años al intentar proteger a su hijo, que se encontraba en el campamento juvenil de la isla de Utøya.

Espen Høiby es el hermano mayor. Y una figura poco habitual en los actos públicos de la familia real. A diferencia de su hermana, ha desarrollado su carrera profesional en el sector de la aviación.

Comenzó a trabajar como piloto en 1983, en la compañía Norving. En 1986 se incorporó a Scandinavian Airlines (SAS), donde desarrolló una trayectoria de 28 años y llegó a ejercer como capitán e instructor de vuelo. También ocupó puestos directivos en la industria aeronáutica.

Su perfil combina la experiencia como piloto con la gestión empresarial. Høiby cuenta con un MBA por la escuela de negocios IMD, en Suiza.

En 2013 fundó AAP Aviation, una compañía especializada en selección, formación y gestión de tripulaciones aéreas. Según la información corporativa de la empresa, es su fundador, propietario y consejero delegado.

En abril de 2023, la Autoridad de Aviación Civil de Noruega destacó en LinkedIn el crecimiento internacional del grupo y anunció una intervención suya sobre el futuro de la movilidad aérea regional eléctrica.

Espen Høiby, hermano mayor de Mette-Marit, con su familia, en el oficio celebrado en Asker tras el fallecimiento del rey Harald. GTRES

En el terreno personal, Espen Høiby se ha casado en dos ocasiones. En julio de 2006 contrajo matrimonio con Renate Jonassen, una azafata de vuelo 14 años menor que él.

Según publicó entonces el diario noruego Aftenposten, Høiby tiene tres hijos de una relación anterior y había tenido un hijo con Jonassen, nacido en agosto de 2005.

Høiby mantiene un perfil sumamente discreto. Sus apariciones en actos de la familia real noruega son poco frecuentes.

La última vez que asistió a un acto institucional tuvo lugar el pasado 9 de septiembre de 2026, cuando asistió al funeral del rey Harald en Oslo. Su paso por la Catedral de la ciudad, donde se ofició la despedida, pasó prácticamente desapercibido. Fue la presencia de su sobrino, Marius Borg Høiby, la que acaparó todas las miradas.