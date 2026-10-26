Chakriwat, hijo de Rama X, se encomienda a un monje budista antes de su operación: le ofrece alimentos y recibe su bendición

Chakriwat Vivacharawongse (43 años), uno de los hijos marginados del rey de Tailandia, está a escasos días de someterse a una importante intervención. El médico, que ha ido relatando su calvario de salud en sus redes sociales, podría quedar postrado en una cama de no realizarle esta intervención o incluso morir.

Desde que tiene 13 años, sufre neurofibromatosis tipo 2, un trastorno genético poco común que provoca el crecimiento de tumores generalmente benignos a lo largo de los nervios, incluso en el cerebro y la médula espinal. Ya ha sido operado en infinidad de ocasiones, pero los tumores siempre vuelven a crecer.

En la actualidad, el hijo de Rama X presenta varios tumores de gran tamaño en la cabeza que están presionando el cerebro y que le provocan espasmos, pérdidas de conocimiento y grandes dolores de cabeza.

En unos días por fin podrás someterse a la ansiada intervención que como él mismo ha explicado se va a llevar a cabo en Malasia. Antes ha querido visitar a un monje, "al que ha estado practicando la fe", para que rece por él.

"Esta mañana tuve la oportunidad de ofrecer comida a un monje antes de someterme a mi operación en unos días. Él realizó el dharma y me bendijo con buena salud y que la operación sea suave y exitosa. Amén", escribió en su cuenta de Facebook junto a una imagen de él con el monje.

En Tailandia, ofrecer alimentos a los monjes es una práctica cotidiana de mérito, especialmente antes de momentos difíciles como una cirugía. El dharma comprende las enseñanzas de Buda; escucharlas y reflexionar sobre ellas se considera una forma de fortalecer la mente y afrontar el miedo o el sufrimiento.

Chakriwat ha dicho en publicaciones anteriores que confía su vida al equipo médico malasio, que ha preparado la intervención con detalle. Pero también ha querido pedir y rezar para que todo transcurra con éxito.

Fue el pasado mes de septiembre cuando Chakriwat Vivacharawongse dio a conocer públicamente su grave estado de salud. Lo hizo a través de un vídeo publicado en sus redes sociales donde pidió ayuda para ser intervenido lo antes posible.

El médico, que reside en Estados Unidos, desde que su padre le expulsara del país no tiene medios económicos suficientes para costearse una operación así en América. El Rey de Tailandia, cuya fortuna se estima en unos 40.000 millones de euros, de momento ha hecho oídos sordos a las súplicas de su hijo.

No ha vuelto a querer saber nada de él desde que le desterrara de su vida. Chakriwat y sus cuatro hermanos -Juthavachara, Vacharaesorn, Vatchrawee y la princesa Sirivannavari- son hijos de la segunda esposa de Rama X, la actriz Sujarinee Vivacharawongse (64). Apenas dos años después de que el monarca tailandés contrajera matrimonio con ella en 1994, la pareja se divorció.

Vacharaesorn y Chakriwat Vivacharawongse. Getty Images

La razón pública que esgrimió la Casa Real fue una presunta infidelidad por parte de ella al entonces príncipe. Según los medios, tras divorciarse en 1996, el príncipe heredero les retiró sus títulos a ella y a sus hijos, prohibiéndoles regresar a Tailandia.

A todos menos a la princesa Sirivannavari, que fue traída de vuelta a Tailandia y posteriormente se le otorgó un título real.

Chakriwat estudió medicina en Estados Unidos y ha pasado la mayor parte de su vida en el extranjero, alejado por completo de la vida palaciega. Tanto él como sus hermanos usan el apellido de su madre en sus documentos oficiales.

Además de convertirse en médico fundó el Centro de Información Médica Chakriwat (CMIC) para compartir su sabiduría. Ha diseñado con el equipo médico que le va a operar la mejor estrategia para llevar a cabo la inminente intervención.