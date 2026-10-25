El rey Felipe VI recibe el alta tras ser operado de cataratas en Oviedo: abandona la clínica y regresa a Madrid

El rey Felipe VI (58 años) ha recibido el alta médica este domingo por la mañana y ha abandonado el Instituto Oftalmológico Fernández-Vega, en Oviedo, donde fue intervenido de cataratas en el ojo izquierdo la noche del sábado.

El monarca ha pasado la noche en el centro especializado y regresa ahora a Madrid, después de una operación rutinaria que duró alrededor de media hora.

La Casa del Rey ha comunicado su salida poco antes de las diez de la mañana mediante un breve mensaje remitido a los medios. "Buenos días. S. M. el Rey acaba de abandonar el Instituto Oftalmológico Fernández-Vega y regresa a Madrid", ha informado la institución.

El rey Felipe VI, durante la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias 2026. Efe

Una operación "perfecta"

La intervención se conoció el sábado por la noche, una vez concluida la agenda oficial de la Familia Real en Asturias. Alrededor de las 21.30 horas, la institución comunicó que Felipe VI había sido operado de cataratas en el ojo izquierdo.

En esa primera información, precisó que la intervención se había prolongado durante unos treinta minutos y que el Rey permanecería ingresado esa noche en el Instituto Oftalmológico Fernández-Vega, sin especificar cuándo recibiría el alta.

Esta se ha producido apenas unas horas después de su paso por el centro. El jefe del Estado ha salido de la clínica a las 9.55 horas, sonriente y caminando. Llevaba unas gafas de sol.

A las puertas del centro le esperaban varios periodistas. Preguntado por su estado, Felipe VI ha respondido con naturalidad: "¡Muy bien, bien, gracias!". Mientras hablaba, ha señalado las gafas que llevaba puestas antes de subir al vehículo que le esperaba para emprender el viaje de regreso a la capital.

El oftalmólogo Luis Fernández-Vega, responsable de la intervención, ha calificado la operación de "perfecta" y ha avanzado que la recuperación será rápida. Según ha explicado, el monarca deberá aplicarse "unas gotas durante unos días" y evitar los esfuerzos físicos.

La Familia Real, en el descubrimiento de la placa conmemorativa y visita a la Capilla de Santa Ana en Llanes. GTRES

Días de actos en Asturias

Las cataratas son una afección ocular que aparece cuando el cristalino, la lente natural del ojo encargada de enfocar las imágenes, pierde transparencia y se vuelve opaco. Este deterioro, asociado principalmente al envejecimiento, dificulta la visión y puede provocar visión borrosa, molestias ante la luz y problemas para ver de noche.

Aunque la evolución suele ser gradual, cuando las cataratas interfieren en la vida cotidiana, el tratamiento habitual es la cirugía. La intervención consiste en retirar el cristalino afectado y sustituirlo por una lente artificial.

La operación del Rey se produjo pocas horas después de que Felipe VI concluyera su agenda oficial en Asturias, donde había participado en varios compromisos relacionados con los Premios Princesa de Asturias y la distinción al Pueblo Ejemplar.

La noticia de la intervención se conoció el sábado por la noche, una vez finalizados los actos de la Familia Real. En torno a las 21.30 horas, la Casa del Rey informó de que el monarca se había sometido a una operación de cataratas en el ojo izquierdo en el Instituto Oftalmológico Fernández-Vega. La intervención se desarrolló con normalidad y duró aproximadamente treinta minutos.

Felipe VI había afrontado varios días de intensa actividad institucional en la capital asturiana. El jueves 22 de octubre presidió, junto a la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía, el concierto previo a la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias.

Al día siguiente, la Familia Real participó en las audiencias celebradas en el Hotel de la Reconquista. Por la tarde, el Rey asistió a la ceremonia de entrega de los galardones en el Teatro Campoamor, uno de los actos centrales del calendario institucional.

La agenda continuó el sábado en Llanes. Allí, los Reyes y sus hijas visitaron la Cofradía de Pescadores Santa Ana, distinguida como Pueblo Ejemplar de Asturias 2026.

Una vez concluida la visita, Felipe VI acudió al centro oftalmológico para someterse a la intervención programada. La operación puso así el punto final a varios días de compromisos oficiales en el Principado.

Felipe VI mantiene su agenda

Por el momento, la agenda oficial del Rey mantiene un compromiso para este lunes, 26 de octubre: la solemne apertura del curso académico de las Reales Academias integradas en el Instituto de España. La jornada reunirá a instituciones de referencia en los ámbitos de las ciencias, las artes y las humanidades.

El acto tendrá lugar en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Está prevista la intervención de su presidente, Luis Cazorla, así como de la secretaria general de la institución, Ana Fernández-Tresguerres, y la del académico Manuel Aragón. Tras la apertura, Felipe VI tiene previsto mantener un encuentro con los invitados.

Juan Carlos GTRES

Las cataratas de Juan Carlos I

Al igual que su hijo, el rey Juan Carlos I (88) también pasó por el quirófano para operarse de cataratas. Según publicó El Confidencial Digital en julio de 2014, el rey emérito se sometió a esta intervención en septiembre de 2010, en la Clínica Real Visión de Madrid.

La operación corrió a cargo del profesor Julián García Sánchez, dentro de un equipo médico dirigido por el doctor José Luis Hernández Matamoros.

La intervención, destinada a corregir sus problemas de visión, se desarrolló sin complicaciones. Juan Carlos I recibió el alta médica ese mismo día y pudo retomar su actividad habitual pocos días después.