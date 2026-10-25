El padre de Meghan Markle niega las acusaciones: "He pagado por tener sexo en Asia, pero no soy un pederasta"

Thomas Markle (82 años), padre de Meghan Markle (45), ha negado las acusaciones que le sitúan bajo investigación por la presunta posesión de imágenes de abusos sexuales a menores. Asegura que hará "todo lo que sea necesario" para limpiar su nombre.

La denuncia parte de su hijo, Thomas Markle Jr. (60), quien asegura que encontró ese material entre dispositivos electrónicos y pertenencias que había dejado en su antigua vivienda en Cebú, Filipinas.

En una entrevista con Daily Mail, el estadounidense ha defendido su inocencia y se ha mostrado dispuesto a colaborar con los investigadores. "Nunca he tenido relaciones sexuales con nadie menor de 18 años", ha afirmado.

Meghan con su padre, Thomas Markle. Redes sociales. Redes Sociales

"Me gustan las asiáticas"

El padre de la duquesa de Sussex ha reconocido que viajó a Filipinas al menos en dos ocasiones cuando estaba soltero y que pagó por mantener relaciones sexuales con prostitutas adultas.

"Pagué por sexo en Asia, pero no soy un pederasta", ha declarado de manera rotunda. "Me gustan las mujeres asiáticas, pero eso no es ningún delito".

También ha negado aparecer en una fotografía que, según las informaciones publicadas, mostraría a un hombre parecido a él manteniendo relaciones sexuales con una joven asiática. "Nunca he aparecido en una fotografía así", ha asegurado.

Las declaraciones del suegro del príncipe Harry (42) llegan mientras las autoridades filipinas investigan a Markle por la presunta posesión de imágenes de abusos sexuales a menores.

El caso ha puesto bajo escrutinio la actuación de la Policía Metropolitana de Londres, que ha confirmado haber recibido en 2019 una carta con acusaciones sobre supuestos delitos cometidos fuera del Reino Unido.

La institución ha reconocido que trasladó la información a los duques de Sussex, pero no a otros cuerpos policiales.

Thomas Markle y Meghan Markle, en un montaje de JALEOS. Redes sociales.

"Soy un hombre inocente"

En la citada entrevista, Thomas Markle ha sostenido que está dispuesto a hablar con los investigadores e incluso a someterse a una prueba de polígrafo para demostrar su inocencia.

También ha apuntado a su hijo Thomas Markle Jr., quien denunció los hechos ante la Policía. Según el padre de Meghan, podría estar detrás de la carta que dio origen a las acusaciones.

"Haré todo lo que sea necesario para limpiar mi nombre", ha afirmado. Markle sostiene que nunca tuvo la oportunidad de defenderse.

También reprocha a su hija que no le hablara directamente de las acusaciones. "Ella nunca me dijo una palabra sobre esta carta en la que se me acusa de cosas tan terribles. Si Meghan o cualquier otra persona me hubiera hablado de ella en 2018, habría tenido la oportunidad de defenderme", ha declarado.

Asimismo, ha cuestionado que la duquesa mantuviera la distancia con él: "¿Por qué Meghan no me preguntó al respecto?", ha planteado. "Soy un hombre inocente y ella no me dio ninguna oportunidad de defenderme".

Thomas Markle en una imagen de archivo. Gtres Gtres

"Un montaje"

Su hijo, por su parte, sostiene que encontró imágenes de abusos sexuales a menores en dispositivos electrónicos que su padre había dejado en Filipinas.

En declaraciones a The Sun, afirmó que el material le horrorizó y que por ese motivo decidió denunciarlo. "No volveré a hablar con mi padre, salvo que me llamen para declarar en su contra", aseguró.

Thomas Markle niega que las imágenes estuvieran en sus dispositivos. Según su versión, su ordenador y su teléfono fueron enviados desde México a Filipinas y permanecieron almacenados durante meses.

Asegura que no ha tenido acceso a ellos en casi dos años y sostiene que cualquier contenido ilícito fue colocado allí por otra persona. "Si hay algo malo en ellos, lo ha puesto otra persona", ha afirmado.

Por su parte, Samantha Markle, hermanastra de Meghan y principal cuidadora de su padre, considera que las cajas pudieron quedar al alcance de otras personas mientras permanecieron almacenadas. "Creo que todo esto es un montaje", ha declarado.

Thomas Markle con su hija, en una fotografía antigua. Redes sociales.

La investigación

Las autoridades filipinas han confirmado que agentes de una unidad especializada en la lucha contra la trata de personas y los abusos infantiles investigan el caso en la ciudad de Cebú.

La Policía se llevó cuatro cajas de pruebas y dedicó varias horas a registrar el material junto a Thomas Markle Jr. El FBI, por su parte, ha señalado que conoce las acusaciones y que investigará cualquier posible infracción de la legislación federal estadounidense.

Markle ha manifestado que aceptaría un análisis forense de sus dispositivos y que colaboraría con la Policía filipina o con el FBI si se lo solicitan.

También ha negado que los libros hallados entre sus pertenencias tengan un carácter pornográfico. Entre ellos figura Hollywood Lolitas: The Nymphet Syndrome in the Movies, de Marianne Sinclair, que él considera un libro de historia sobre el cine.

Meghan Markle. GTRES

La reacción de Meghan

En un comunicado, Meghan Markle ha expresado estar "profundamente consternada" y sentir "angustia" ante una acusación que ha calificado de "más repugnante de lo que uno podría imaginar".

"Mis pensamientos están con todos los niños que puedan haber sufrido daños", ha señalado.

La duquesa también ha defendido su decisión de romper el contacto con su padre: "Espero que ahora se comprenda que, a pesar de las tergiversaciones difundidas por ciertos medios a lo largo de los años, el distanciamiento con mi padre y mi decisión de no permitirle tener contacto con nuestros hijos obedeció a una única razón: protegerlos", ha sentenciado.

Otro de los puntos que ha generado dudas es cuándo conoció Meghan las acusaciones. La duquesa afirmó inicialmente que supo de ellas en 2018, aunque la Policía Metropolitana señaló que recibió la carta en 2019. Posteriormente, un portavoz de Meghan reconoció que "podría haberse equivocado por unos meses".

Samantha Markle. Gtres Gtres

Thomas, en estado "frágil"

El caso se desarrolla mientras Thomas Markle permanece en un centro de cuidados en Florida. El hombre se recupera de la amputación de la pierna izquierda que sufrió en diciembre y aprende a caminar con una prótesis.

Además, ha sido diagnosticado de problemas cognitivos, según The Mail on Sunday. Su hija Samantha ha descrito su estado como "frágil", tanto física como mentalmente.

"Creo que es increíblemente cruel que mi hermano le haga esto cuando tiene 82 años y probablemente esté cerca del final de su vida", ha declarado.

Mientras Samantha Markle apela a su delicada salud física y cognitiva, las diligencias policiales en Filipinas y la revisión interna de los protocolos de Scotland Yard continúan su curso.