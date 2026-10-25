Elisabeth de Bélgica cumple 25 años con un nuevo retrato oficial y en pleno año sabático tras graduarse en Harvard

El Palacio Real de Bruselas ha hecho pública este domingo una imagen en blanco y negro: el fotógrafo Bas Bogaerts encuadra a una joven serena, de sonrisa contenida, que este 25 de octubre cruza el umbral de los 25 años. Es el nuevo retrato oficial con el que la Casa Real belga conmemora su aniversario.

"Eso merece una fiesta", señalan desde las redes sociales de la institución.

Elisabeth de Bélgica (25 años) no se incorpora a filas institucionales ni asume una secretaría de Estado. Tras culminar su paso por Oxford y cerrar su ciclo universitario en la prestigiosa Universidad de Harvard, la duquesa de Brabante ha decidido apartar temporalmente los compromisos de la Corona.

Se ha tomado un año sabático. Tras encadenar su formación militar—en paralelo a la ruta que ha seguido en España la princesa Leonor (20)— y varios años de alta exigencia académica en Estados Unidos, la primogénita del rey Felipe (66) y la reina Matilde (53) ha optado por tomarse un tiempo para sí misma.

Salvo un tímido destello en el Día Nacional a mediados de julio y la posterior graduación castrense de su hermano, el príncipe Gabriel (23) en la Real Escuela Militar de Bruselas, la heredera ha preferido mantenerse, por un tiempo, al margen del foco público.

La princesa Elisabeth de Bélgica. Redes sociales.

Futura reina de Bélgica

Como apunta el biógrafo Wim Dehandshutter, autor de Elisabeth, Mission Throne, la princesa busca experimentar fuera de palacio: labores de voluntariado, viajes y anonimato relativo lejos del protocolo antes de que el peso institucional la reclame de forma definitiva.

Este tranquilo periodo de stand by coincide con la madurez de la primera heredera de su generación. En su primera entrevista pública concedida al diario belga Le Soir, Elisabeth rompió su hermetismo habitual con una franqueza inusual para una futura jefa de Estado.

No contempla su destino como una pesada carga. Es un mapa trazado desde hace tiempo y se siente satisfecha con lo que le depara el futuro: "Soy feliz sabiendo lo que haré el resto de mi vida. Mucha gente vive en la incertidumbre, sin saber hacia dónde se dirige. Hay cierta belleza en saber: este es mi camino, y conduce allí".

Consciente de su lugar como primogénita de un nuevo tiempo dinástico, analizó sin rodeos la llegada masiva de mujeres a las jefaturas de Estado europeas, compartida con Leonor, Amalia de Holanda (22) o Ingrid Alexandra de Noruega (22).

"En mi generación hay varias mujeres. Se ve un cambio similar en otras monarquías. Todas estamos en la misma situación. Es un obstáculo que afrontaremos juntas", confesaba.

Existe entre ellas un canal de contacto cotidiano donde comparten confidencias: "Nos conocemos desde hace mucho tiempo y nos vemos de vez en cuando en eventos", precisaba.

Será la primera mujer que reine por derecho propio en la historia de Bélgica, un hito que asume sin dogmas: "Es una novedad, lo que lo hace histórico. Significa que no tengo el ejemplo de una reina reinante belga en quien fijarme. Es un desafío, pero mi género no es lo único que me define". Esa vocación tampoco apresura plazos sucesorios.

La princesa Elisabeth de Bélgica en una fotografía de las redes sociales. Redes sociales.

"No tuve una infancia normal"

Blindando la labor de su padre, zanjó cualquier especulación sobre relevos anticipados: "Esa pregunta aún no ha surgido. Cada cosa a su tiempo. Creo que mi padre lo está haciendo de maravilla y estoy muy contenta con mi papel. El tema no está en absoluto en la agenda".

Elisabeth tampoco esquiva el coste personal de nacer con la Corona en el horizonte: "Diría que no he tenido una infancia completamente normal; quizá he tenido algo menos de libertad que una persona corriente. Pero, por otro lado, eso también me ha abierto muchas puertas y me ha ofrecido muchas oportunidades".

La distancia en Estados Unidos, además de afianzar su carácter, redefinió su visión geopolítica: "Me di cuenta de que ser belga también significa ser europea y que tenemos mucho en común entre europeos. Ser belga también es tener cierta apertura y flexibilidad mental".

La graduación en Harvard fue el detonante de este paréntesis vital. "Mi época de estudiante ha sido muy intensa; me volqué por completo en ella. Ahora voy a intentar dar un paso atrás y desarrollarme de otras maneras. Puede que me tome un año o más para reflexionar sobre ello", anunciaba.