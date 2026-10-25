"Sé que eres un abusador. No volverás a ver a Archie y Lilibet": la última carta que Meghan Markle escribió a su padre

La ruptura familiar escondía una historia mucho más oscura de lo que se pudiera imaginar. Thomas Markle (82 años), padre de Meghan Markle (45), afronta una investigación en Filipinas por la presunta posesión de imágenes de abusos sexuales a menores.

Él niega las acusaciones y promete hacer "todo lo necesario" para limpiar su nombre. Mientras tanto, una carta que su hija le habría enviado en diciembre de 2025 vuelve a situar en primer plano la ruptura familiar.

Según la información publicada por el diario británico The Sun, en la misiva Meghan le comunicó que no volvería a tener contacto con él y que no le permitiría ver a sus hijos, Archie (7 años) y Lilibet (5).

La Policía Metropolitana de Londres, por su parte, ha reconocido haber recibido información sobre las acusaciones en 2019 y haber informado de ellas a los representantes de los duques de Sussex.

La carta que agravó la ruptura

Meghan Markle y su padre llevan años distanciados. La publicación de la carta que Meghan Markle le escribió a su padre en diciembre de 2025, desvelada por el diario británico The Sun ha vuelto a poner el foco en una relación familiar marcada por el desencuentro.

"Sé que eres un abusador. No volverás a ver a Archie y Lilibet", le notificó, tal y como sostiene el citado medio. Meghan "lo acusó de abusar sexualmente de niños y dijo que las autoridades estaban al tanto de su comportamiento", señala el diario.

Thomas Markle recibió la carta mientras permanecía ingresado en un hospital de Filipinas, donde se recuperaba de la amputación de una pierna.

Para asegurarse de que Thomas recibiera sus líneas y supiera que ella se la había enviado, Meghan habría coordinado su entrega a través de la administración del hospital.

Su progenitor tuvo que firmar un documento para confirmar que la había recibido. Según la información publicada, fue grabado en vídeo mientras aceptaba la carta y la leía en varias ocasiones.

Thomas sostiene que su hija nunca le habló directamente de esas acusaciones antes de enviarle la misiva. "Ella nunca me dijo nada sobre esa carta en la que se me acusaba de cosas tan terribles", ha declarado.

meghan markle GTRES

Una segunda carta bajo lupa

Además de la misiva de Meghan, Page Six ha informado de la existencia de otro escrito en el que, supuestamente, la primera mujer de Thomas Markle habría alertado a Meghan sobre el material que había encontrado.

Según el medio estadounidense, Roslyn Loveless advirtió de las presuntas conductas de abuso infantil antes de que el caso diera lugar a una investigación policial.

Loveless, que estuvo casada con Thomas Markle Sr. entre 1964 y 1975, habría enviado una misiva en la que detallaba las acusaciones contra su exmarido. La carta, tal y como sostiene la publicación, llegó a la Policía Metropolitana de Londres en 2019. Loveless falleció en 2024.

Por el momento, no ha trascendido el contenido íntegro de la misiva. Según la información publicada, la Policía se la hizo llegar posteriormente a Meghan.

"No soy un pederasta"

Thomas Markle asegura que nunca tuvo la oportunidad de responder a las acusaciones antes de que su hija rompiera definitivamente el contacto con él.

"¿Por qué Meghan no me preguntó por ello? ¿Por qué no se puso en contacto conmigo ni envió a alguien para hablar conmigo?", ha planteado.

Insiste en que está dispuesto a colaborar con los investigadores y a "hacer todo lo que sea necesario para limpiar mi nombre".

También ha expresado su deseo de conocer a sus nietos antes de morir, una posibilidad que considera perdida debido al distanciamiento con su hija.

En una entrevista con el Daily Mail, que según el periódico se prolongó durante dos horas, Thomas negó haber mantenido relaciones sexuales con menores de edad.

Reconoció que durante su soltería, viajó al menos dos veces a Filipinas y pagó por mantener relaciones sexuales con prostitutas.

"Nunca he mantenido relaciones sexuales con nadie menor de 18 años", aseguró al Daily Mail en una entrevista que, según el diario, se prolongó durante dos horas.

"Pagué por sexo en Asia, pero no soy un pederasta", añadió. "Me gustan las mujeres asiáticas, pero eso no es ningún delito".

El padre de Meghan insiste en que es "inocente". También asegura que está dispuesto a colaborar con los investigadores, someterse a un examen forense de sus dispositivos electrónicos e incluso hacerse una prueba del polígrafo para demostrar su inocencia.

Thomas Markle Jr. Redes sociales

La denuncia de su hijo

La investigación se habría iniciado después de que Thomas Markle Jr. (60), hijo de Thomas, denunciara el supuesto hallazgo de material sexual con menores en unos dispositivos que, según él, pertenecían a su padre.

En declaraciones a The Sun, Tom Jr. relató que buscaba un teléfono para su prometida, Rose, entre varias cajas almacenadas en Filipinas.

Según su versión, al encender uno de los móviles encontró imágenes de contenido sexual con menores. Después, asegura, encendió un ordenador y descubrió un salvapantallas con cientos de fotografías de carácter sexual de niños.

"Cuando encontré este material, me quedé horrorizado y no tuve más remedio que denunciar a mi padre", explicó.

Tom Jr. asegura que ha cuidado de su padre y lo ha ayudado durante años. Pero afirma que no volverá a hablar con él, salvo que tenga que declarar en su contra.

Las autoridades filipinas ya investigan el caso. Agentes de la unidad especializada en la lucha contra la trata de personas y los abusos infantiles de la ciudad de Cebú intervinieron material relacionado con las pesquisas. El viernes, según la información publicada, se llevaron cuatro cajas de pruebas.

El FBI también ha confirmado que conoce las acusaciones y que investigará posibles infracciones de la legislación federal estadounidense. El alcance de su posible intervención y las eventuales infracciones de la legislación federal estadounidense deben distinguirse de la investigación que llevan a cabo las autoridades filipinas.

Por ahora, las denuncias están bajo investigación. No existe una condena contra Thomas por los hechos que se le atribuyen.

Meghan Markle GTRES

El comunicado de Meghan

Meghan ha defendido su decisión de mantenerlo alejado de los niños. En un comunicado, ha asegurado sentirse "profundamente consternada" por unas acusaciones que califica de "más repugnantes de lo que uno podría imaginar".

"Mis pensamientos están con todos los niños que puedan haber sufrido daños", ha manifestado.

También expresó su deseo de que se comprendieran los motivos por los que decidió romper los vínculos con su padre y no permitirle acercarse a Archie y Lilibet. Su prioridad, según su declaración, es "protegerlos".

Thomas Markle, durante la entrevista. Redes sociales.

"Es un montaje"

Thomas Markle no solo niega las acusaciones. También cuestiona las circunstancias en las que aparecieron los archivos. Apunta la posibilidad de que una tercera persona hubiera introducido el material en sus dispositivos.

"Llevo casi dos años sin mi ordenador ni mis teléfonos. Si hay algo malo ahí, lo ha puesto otra persona", afirma.

Samantha Markle, hermanastra de Meghan y principal cuidadora de su padre, ha respaldado sus dudas sobre la custodia de los dispositivos.

"Tom Jr. tenía en su poder las cajas con los ordenadores y teléfonos de papá. Estaban en lugares de almacenamiento a los que podrían haber tenido acceso muchas personas. Creo que esto es un montaje", ha declarado.

Thomas Markle con su hija, en una fotografía antigua. Redes sociales.

Una relación rota

La investigación llega en un momento especialmente delicado para Thomas Markle. Tras la amputación de una pierna, hace 10 meses, permanece en un centro asistencial de Florida. Allí aprende a caminar con una prótesis.

Además, según las declaraciones de su entorno, afronta problemas cognitivos y un estado de salud frágil.

"Papá está increíblemente frágil, tanto física como mentalmente. Creo que es tremendamente cruel que mi hermano le haga esto cuando tiene 82 años y probablemente esté cerca del final de su vida", ha asegurado Samantha.

Mientras las autoridades continúan investigando las acusaciones, la disputa familiar permanece abierta.

Thomas insiste en su inocencia y en su deseo de recuperar el contacto con sus nietos; Meghan, por su parte, mantiene su decisión de proteger a sus hijos y no restablecer la relación con su padre.