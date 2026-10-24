La Familia Real, en su visita a Llanes, en Asturias, donde la Familia Real hará entrega del Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias 2026 a la Cofradía de pescadores Santa Ana. GTRES

Del "examen" de Letizia a una periodista a su resbalón en un barco: las anécdotas de la visita real a Llanes, Pueblo Ejemplar

Con más de media hora de retraso sobre el horario previsto, Felipe VI (58), Letizia (54), la princesa Leonor (20) y la infanta Sofía (19) han llegado a Llanes. Allí aguardaban cientos de vecinos y visitantes, algunos desde primera hora de la mañana. Todos querían ver de cerca a los miembros de la Familia Real.

La jornada, marcada por la cercanía de los Reyes y sus hijas, ha arrancado con un cálido baño de masas, peticiones de selfies en cadena de quienes esperaban tras las vallas de seguridad y, como cada año, situaciones imprevistas que rompen el protocolo habitual del Pueblo Ejemplar de Asturias 2026.

Desde las preguntas de la Reina a varios periodistas de la televisión asturiana al tierno encuentro de Leonor con una niña, el baño de masas (en solitario) de Sofía o el resbalón de la monarca al final de la jornada, el día ha estado cargado de anécdotas y momentos para el recuerdo.

Ojito a la mar. La reina Letizia se ha caído en su visita a la cubierta de uno de los barcos de la Cofradía. https://t.co/YfjACyJPnz — Carlos Sobrín (@CGSobrin) October 24, 2026

La pregunta a una reportera

La expectación era máxima en las inmediaciones de la playa del Sablón cuando la comitiva oficial hizo su entrada, casi cuarenta minutos después de la hora fijada en el programa.

La demora no enfrió el ambiente festivo de una villa volcada que recibió a los Reyes entre vítores, aplausos y el sonido constante de las gaitas.

Entre los primeros saludos a pie de calle se ha producido una de las estampas más inesperadas de la mañana: el momento 'tierra trágame' protagonizado por una reportera de la Televisión del Principado de Asturias (TPA).

La reina Letizia, en la visita de la Familia Real a Llanes, en Asturias. GTRES

La Reina, siempre amable con sus compañeros de oficio, lanzó una pregunta a la periodista que cubría el directo: "¿Habéis madrugado mucho? ¿Está saliendo bien la cobertura?", preguntaba. No solo se interesó por el trabajo de campo que realizaban. También quiso conocer el nombre del operador de cámara. "¿Cómo se llama tu compañero?". La respuesta de la reportera fue inmediata: "No me acuerdo".

Letizia, con gesto de sorpresa, siguió su recorrido. Pero los compañeros de la cadena autonómica RTPA que cubrían la visita desde plató no tardaron en echarle un capote a su compañera: "No siempre conocemos al compañero que nos toca".

Momentazo en la retransmisión del Pueblo Ejemplar de Asturias en @TPAnoticias. La reina Letizia se interesa por los compañeros de TPA y celebra el récord de audiencia de los Premios Princesa de Asturias en la cadena autonómica (22,9%): "Eso es lo que hay que hacer". https://t.co/lSScTvcnK2 — Carlos Sobrín (@CGSobrin) October 24, 2026

Letizia: "¿Habéis madrugado?"

Superado el recibimiento inicial, los Reyes y sus hijas se desplazaron hasta la plaza de Cristo Rey para presenciar uno de los momentos cumbres de la identidad llanisca: la interpretación de El Pericote.

El baile tradicional congregó a danzantes de los tres bandos locales —San Roque, La Magdalena y La Guía—, una estampa de unidad que la princesa Leonor y la infanta Sofía siguieron con especial interés, conversando con los bailarines ataviados con los trajes de aldeana y porruano.

La infanta Sofía y la princesa Leonor, en Llanes. GTRES

"¡Viva la Reina!"

"¡Viva la reina Letizia!", gritaba una señora a todo pulmón. "¡Leonor, guapa!", añadía, exaltada. Letizia saludaba con las manos y accedía a todas las peticiones de selfie que le hacían los vecinos situados en la primera fila del cordón de seguridad. No han sido pocos.

Minutos después, Letizia se ha topado con otro reportero de RTPA, Max Álvarez Fernández. Entonces, ha vuelto a interesarse por su trabajo: "¿Habéis madrugado mucho? ¿Qué contasteis ayer?", quiso saber. "Y el ambientillo ayer en Llanes, ¿qué tal?".

Una vez más, una colega de la cadena autonómica explicaba por qué algunos trabajadores de la cadena no se conocen entre sí: "Estamos trabajando mezclados con otros compañeros con los que no trabajamos normalmente y por eso no nos sabemos los nombres".

La Familia Real, en el descubrimiento de la placa conmemorativa y visita a la Capilla de Santa Ana en Llanes. GTRES

El recorrido ha continuado hacia la plaza de Santa Ana para el descubrimiento de la placa conmemorativa del galardón y el acceso a la capilla de Santa Ana, sede de la Cofradía de Pescadores.

En torno a las 13:15 horas, la Familia Real ha asistido al cántico tradicional de alabanza: un grupo de 10 mujeres vestidas de marineras han interpretado un cántico acompañadas con las tradicionales panderetas.

Una vez fuera del templo, la Familia Real ha presenciado una muestra de Danza Prima de Santa Ana. "Todos somos marineros", entonaban.

La reina Letizia, en un momento de su visita a Llanes, con artesanas que confeccionan trajes de aldeana y porruano. GTRES

A continuación, los Reyes y sus hijas han realizado una parada ante artesanas que confeccionan trajes de aldeana y porruano. Así, han conocido los entresijos de la elaboración de la indumentaria típica y los laboriosos bordados de azabache.

La infanta Sofía, en Llanes. GTRES

El baño de masas de Sofía

Minutos más tarde, la infanta Sofía se ha dirigido a los vecinos de manera independiente. Y se ha dado un auténtico baño de masas en solitario en el que no han faltado autorretratos y apretones de mano.

En esta jornada, ha resultado especialmente llamativo el acercamiento de Sofía con el pueblo. Risueña y relajada, se ha acercado en infinidad de ocasiones a la comunidad de vecinos que se han agolpado, a lo largo de la mañana, para saludar a los miembros de la Familia Real.

Tras ella, su madre y su hermana mayor, la princesa Leonor, se acercaban también a la multitud. La Princesa de Asturias ha recogido un dibujo que le ha entregado una niña de 10 años llamada Naia.

Ha sido entonces cuando Letizia se ha topado con otra periodista de TPA, Begoña Urbón. De inmediato, ha reconocido su rostro y la ha saludado. Se encuentran todos los años en esta cita. Y ha surgido, una vez más, la cuestión del nombre del cámara. "Somos muchos y nos vamos moviendo", ha explicado la reportera a la Reina.

Después, ha comentado en directo, con una mezcla de sentido del humor y cierto alivio: "No me ha hecho el examen de cómo se llaman mis compañeros".

La Familia Real observa el proceso de elaboración artesanal de anchoas en Fuerte de la Moría, en Llanes. GTRES

El resbalón de la Reina

La segunda parte de la visita se tiñó de vocación marinera. En el Fuerte de la Moría, la Familia Real conoció de primera mano el proceso de sobado artesanal de las anchoas de Anchoas Ballota, la única conservera que permanece en Llanes, antes de descender al puerto pesquero.

Allí se ha producido el momento menos esperado: el tropezón de la Reina. Al subir a la cubierta de uno de los barcos de la Cofradía de Pescadores Santa Ana, la Reina ha resbalado y ha caído. El traspiés, por suerte, ha quedado en anécdota. Y ha tenido mucho que ver con el estado del mar.

"Parece que el mar está en calma, pero hay mucho mar de fondo y eso hace que el barco se mueva bastante", ha detallado un comentarista de la cadena autonómica asturiana.

Tras el susto en cubierta, la comitiva ha asistido después a una recreación de la tradicional subasta de pescado en la lonja (La Rula), donde los Reyes han comprobado el funcionamiento del pujado tradicional.