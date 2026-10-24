El entorno de Meghan Markle, tras el escándalo de su padre: "Llevaba años con sospechas, ahora siente verdadero alivio"

La versión que atribuía la ruptura de Meghan Markle (45 años) con su padre a discrepancias mediáticas y exclusivas pactadas ha quedado superada por los hechos.

La duquesa de Sussex, distanciada desde hace tiempo de su progenitor, experimenta un "verdadero alivio" tras conocerse las pesquisas sobre presunta posesión de pornografía infantil que pesan sobre Thomas Markle (82). Así lo ha confirmado alguien de su entorno, que mantiene una relación de "amistad" con ella, al diario británico The Sun.

El testimonio explica que la mujer del príncipe Harry (42) convivió durante años con "preocupaciones profundamente inquietantes" respecto a su progenitor. El silencio mantenido hasta ahora respondió a una estricta cautela procesal: una intervención pública podía comprometer el curso de las indagaciones.

"Como madre de niños pequeños que es, está completamente devastada por todo esto", señala la fuente a la cabecera británica. "Por encima de todo, sus pensamientos están con cualquier menor que haya podido sufrir daños. Su bienestar y protección deben ser lo primero".

Thomas Markle. Gtres Gtres

La misma voz añade que, "después de tantos años conviviendo con sospechas profundamente alarmantes, también siente un verdadero alivio al ver que estos asuntos se están investigando por fin como es debido».

La pauta jurídica condicionó cada una de sus decisiones. "Siguió las recomendaciones legales sobre lo que podía manifestar públicamente y tuvo que sobrellevar la frustración de no poder hablar con libertad, mientras confiaba en que las autoridades competentes hicieran su trabajo", indica la fuente, que reprocha además la demora de las instituciones en conceder "este nivel de atención" a las denuncias previas.

La investigación sobre Thomas Markle trascendió tras la declaración de uno de sus hijos, Thomas Markle Jr. (60). Este acudió a las autoridades tras haber localizado "cientos, si no miles" de archivos con imágenes ilícitas de menores en la residencia del octogenario en Cebú (Filipinas).

Tras salir a la luz estas informaciones, la esposa del príncipe Harry emitió un comunicado en el que se declaró "profundamente consternada" y reiteró su preocupación por los menores afectados.

El origen formal del caso se sitúa ocho años atrás. "En 2018 se remitió una carta a la Policía Metropolitana y al Mando de Protección de la Realeza y Personalidades Especializadas. Dicha misiva me fue entregada con posterioridad. En ella se vertían acusaciones graves e inquietantes contra mi padre, y se me aseguró que estaban siendo investigadas", ha expuesto Markle.

En aquel momento, sus asesores legales desaconsejaron hacer públicas estas imputaciones para evitar responsabilidades civiles o penales al tratarse de hechos no sentenciados. Por ahora no se ha determinado si aquella alerta coincide de forma directa con los archivos denunciados en Filipinas.

Meghan Markle GTRES

Meghan: "Que se haga justicia"

La duquesa vinculó de manera explícita este asunto con el distanciamiento definitivo iniciado antes de su enlace en 2018: "Espero que ahora se comprenda que, a pesar de las tergiversaciones difundidas por ciertos medios a lo largo de los años, el distanciamiento con mi padre y mi decisión de no permitirle tener contacto con nuestros hijos obedeció a una única razón: protegerlos".

Asimismo, añadió: "Confiaba en que las autoridades estuvieran haciendo lo propio con otras familias. Aunque la magnitud de lo que ahora ha salido a la luz resulta más nauseabunda de lo que jamás cabría imaginar, mi deseo más sincero es que se haga plena justicia y que la prioridad absoluta siga siendo la seguridad y protección de menores inocentes".

En el ámbito documental, The Sun sostiene haber consultado la misiva de 2018 dirigida al Fixated Threat Assessment Centre, la unidad especializada de Scotland Yard encargada de analizar riesgos para la familia real británica. Dicho texto atribuía a Thomas Sr. abusos a un menor y desplazamientos a Filipinas y Tailandia, extremos no contrastados de manera independiente por People.

Scotland Yard confirmó el pasado 23 de octubre que tiene constancia de las informaciones periodísticas sobre dicha correspondencia, aunque puntualizó que, tras una revisión interna, no ha investigado ni investiga en la actualidad a un octogenario residente fuera de territorio británico.

Paralelamente, el FBI comunicó a la citada publicación que colaborará con las autoridades policiales de Filipinas en caso de que se identifiquen vulneraciones tipificadas en el marco penal federal estadounidense.

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Thomas Markle niega los hechos

Padre e hija no se hablan desde hace años. La única excepción a su inexistente vínculo ha sido una carta privada que la duquesa le envió el año pasado tras la amputación de una pierna que sufrió el octogenario. El caso se dirime ahora en sede policial y judicial entre Londres, Washington y Manila.

Thomas Markle Sr. ha negado la tenencia del material denunciado. En declaraciones a The Daily Mail, ha rechazado rotundamente las acusaciones: "Estoy consternado, dolido y profundamente indignado de que mi hijo vierta estas acusaciones contra mí. Jamás podría hacer aquello de lo que se me acusa. Es lo peor de lo que nadie podría culparme".