El 'estirón' del príncipe George y su enorme parecido con Guillermo de Inglaterra roban el protagonismo a su madre, Kate

Kate Middleton, con su hijo George, en el desfile Trooping The Colour, el pasado 13 de junio. GTRES

Cualquier padre o madre sabe que los niños no crecen: se estiran por momentos. Te despistas un segundo y aquella criatura que ayer no llegaba a la mesa del comedor, hoy te mira por encima del hombro y te pide las llaves del coche.

Algo parecido, aunque salvando las distancias, le acaba de pasar a Kate Middleton (44 años). En su última aparición pública, ha llamado la atención lo mucho que ha crecido el príncipe George (12).

Sí, el joven ha pegado tal "estirón" que no se habla de otra cosa en la prensa británica. El futuro Rey de Inglaterra se hace mayor. Está enorme. Altísimo. Casi tanto como su madre. Y el tema está en boca de todos en el Reino Unido.

El parecido de George con su padre

El heredero al trono británico ha protagonizado una de sus apariciones más comentadas gracias a un emotivo vídeo difundido en los canales oficiales de los príncipes de Gales con motivo del Día de las Fuerzas Armadas.

En las imágenes, grabadas hace unas dos semanas, se puede ver a madre e hijo durante una visita a la base aérea de RAF Coningsby, en Lincolnshire.

Y claro, las redes y los analistas reales de los principales medios de comunicación del país han comentado de inmediato la estampa. El parecido de George con su padre, el príncipe Guillermo (44), a su misma edad es tan idéntico "que asusta".

Así, el joven George ha conseguido robar un protagonismo que, por lo general, suele acaparar la impecable elegancia de la princesa de Gales.

Kate Middleton, con su hijo George, en el Dia de las Fuerzas Armadas. @princeandprincessofwales

Un caballero de altura

Para la ocasión, el futuro rey de Inglaterra dejó atrás los pantalones cortos de la infancia y apareció ataviado con una chaqueta de traje azul marino y una camisa azul con cuello, listo para subirse a un avión.

A su lado, Kate Middleton hacía gala de su acierto estilístico habitual con una impecable chaqueta de tweed.

Sin embargo, las miradas se desviaron inevitablemente hacia la imponente percha del joven príncipe, que parece haber heredado los genes de gran estatura de la familia de su padre.

Junto a la publicación de este metraje, los príncipes de Gales han querido rendir un solemne homenaje a los militares británicos.

El príncipe George, en Trooping the Colour, el pasado 13 de junio. GTRES

"Honrando el servicio y el sacrificio. Conmemorando el Día de las Fuerzas Armadas reflexionando sobre el tiempo pasado con el Battle of Britain Memorial Flight en la base aérea de RAF Coningsby. Aprendiendo sobre la extraordinaria historia de estos aviones y conociendo a los pilotos e ingenieros que mantienen vivo su legado", señalaba el comunicado.

El escrito concluía con un rotundo mensaje de agradecimiento: "Gracias a todos los que han servido y siguen sirviendo".

Para la princesa de Gales, la cita tenía además un fuerte componente institucional. Desde agosto de 2023, Kate ostenta el cargo de Comodoro Aérea Honoraria Real de esta base, por lo que pudo disfrutar charlando con el Escuadrón Conmemorativo de la Batalla de Inglaterra.

El príncipe George, con sus padres, sube a un avión con sus padres en Canberra, Australia, el 25 de abril de 2014. GTRES

Amante de los aviones

Que el príncipe George estuviera allí no es ninguna casualidad. Bien lo sabe todo el mundo: al chico le vuelven loco los aviones.

De hecho, el año pasado, el diario The Sun desveló que el joven ya recibió su primera clase privada de vuelo de una hora de duración en el aeródromo de White Waltham, en Berkshire, a escasos veinte minutos de su casa en Windsor, mientras sus padres le observaban atentos desde la pista.

Y la cosa va de familia. Su hermano pequeño, el siempre espontáneo príncipe Louis (7), también ha confesado que de mayor quiere ser piloto de combate. Una idea ante la que su madre ya ha tenido que poner los pies en la tierra.

"Les voy a decir a mis hijos que se necesitan ocho años y mucho trabajo duro", bromeó la princesa tras subirse a un simulador de vuelo en una visita anterior.

Habrá que ver si el pequeño cumple su sueño. Pero de momento, el hermano mayor ya parece querer volar alto... al menos en lo que a centímetros de altura se refiere.