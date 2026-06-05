La princesa Mette-Marit entra en la lista de espera para un trasplante de pulmón: el comunicado de la Casa Real

La Casa Real de Noruega ha anunciado este viernes, 5 de junio, que la princesa heredera Mette-Marit (52 años) ha sido incluida en la lista de espera para un trasplante de pulmón, debido al grave avance de la fibrosis pulmonar crónica que padece desde 2018.

La institución ha hecho pública esta novedad en lo referente a la salud de la Princesa a través de un escrito oficial en el que no se esconde la gravedad de la situación de la mujer de Haakon de Noruega (52). Está siendo un período muy delicado, el más convulso de la Corona noruega.

"Como consecuencia de su enfermedad pulmonar crónica potencialmente mortal y tras exhaustivos exámenes de salud, Su Alteza Real la princesa heredera Mette-Marit ha sido incluida en la lista para un trasplante de pulmón", comienza el escrito.

"El desarrollo de la enfermedad pulmonar de la Princesa es grave. Después de una evaluación médica conjunta, ahora ha entrado en la lista de personas que se someterán a un trasplante de pulmón, dice el médico especialista en pulmón Are Holm del Rikshospitalet".

Mette-Marit, en su última imagen, hace unas horas, llegado al hospital. Gtres

La Casa Real añade que, mientras espera la operación, Mette-Marit no podrá trabajar ni cumplir con su agenda oficial, lo que supone un cambio drástico en el funcionamiento habitual de la institución.

La princesa, que desde hace años ha reducido su actividad pública debido a su enfermedad, se enfrenta ahora a la fase más delicada de su tratamiento.

El príncipe heredero Haakon, profundamente afectado por la situación, ha modificado de inmediato su agenda para permanecer junto a su esposa.

El comunicado detalla que "la situación de salud de la Princesa Heredera también tiene consecuencias para el programa y las actividades de Su Alteza Real el Príncipe Heredero y de la familia de la Princesa Heredera".

Entre las medidas adoptadas, la pareja ha decidido posponer la celebración de sus bodas de plata, previstas para agosto de 2026, y cancelar la participación de Mette-Marit en el viaje provincial programado para septiembre.

Haakon, por su parte, limitará desplazamientos largos dentro y fuera del país para poder acompañarla antes y después de la intervención.

La princesa, sonriente, pese a su delicado estado. Gtres

El comunicado confirma también que el príncipe no asistirá a la conmemoración de las bodas de oro de los reyes de Suecia, prevista para el 13 de junio en Estocolmo. La prioridad absoluta es ahora la salud de Mette-Marit.

Ingrid Alexandra regresa

La situación ha movilizado a toda la familia. La princesa Ingrid Alexandra (22), heredera al trono tras su padre, ha regresado a Noruega para estar cerca de su madre.

La joven, que se encontraba realizando un intercambio académico en la Universidad de Sídney, continuará sus estudios en la Universidad de Oslo durante el semestre de otoño de 2026.

El comunicado lo explica así: "Para poder estar más cerca de su familia, Su Alteza Real la princesa Ingrid Alexandra ha regresado a Noruega, y estará de intercambio de la Universidad de Sídney a la Universidad de Oslo el semestre de otoño de 2026".

Su hermano, el príncipe Sverre Magnus, mantendrá sus estudios en Europa, aunque viajará a Noruega cuando la situación lo requiera.

La preocupación por la salud de Mette-Marit se intensificó este pasado jueves, 4 de junio, cuando ha sido vista llegando al Hospital Universitario de Oslo, el Rikshospitalet, acompañada de Haakon e Ingrid Alexandra.

La princesa Ingrid Alexandra. Gtres

La princesa portaba oxígeno, como en sus últimas apariciones públicas, y permaneció en el centro médico durante aproximadamente tres horas.

En ese momento, se desconocía el motivo exacto de la visita, aunque el deterioro de su estado de salud había sido objeto de especulación en los últimos días.

La confirmación de su inclusión en la lista de trasplante ha dado contexto a aquella imagen: la princesa se encuentra en una fase crítica de su enfermedad.

La fibrosis pulmonar es una patología progresiva que provoca cicatrización del tejido pulmonar, dificultando la respiración y reduciendo la capacidad de oxigenación del organismo.