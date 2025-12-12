Dos cockers, dos schnauzers y un bichón maltés: el llamativo Christmas de los Eméritos con perros como protagonistas

Los eméritos Juan Carlos y Sofía en uno de sus últimos posados juntos. Gtres

Un año más, el rey emérito Juan Carlos I (87 años) y la reina Sofía (87) han evitado posar juntos en la felicitación navideña que envían todos los años a los españoles, como sí hacían en tiempos de su reinado.

En los últimos años, los que fueron monarcas de España durante 39 años optaron por utilizar un Belén en señal de felicitación a los españoles. No obstante, este año 2025 los Eméritos han sorprendido sobremanera con la postal que han escogido para el 'Christmas'.

Se han decantado por un Belén perruno. La llamativa estampa que acompaña a las firmas de Juan Carlos y Sofía muestra a cinco perros bajo un árbol de Navidad con regalos incluidos.

"Feliz Navidad y próspero Año Nuevo 2026", es la sencilla -y repetida- fórmula con la que los padres del rey Felipe VI (57) vuelven a dar la bienvenida a un nuevo año. Así, Juan Carlos y Sofía han trasladado a los españoles sus mejores deseos.

La postal navideña de Juan Carlos I y la reina emérita Sofía en 2025. Gtres

En el mencionado Nacimiento perruno se pueden apreciar dos cockers, en la posición -haciendo un símil con el clásico Belén- del buey y la mula; dos schnauzers, en la de la Virgen María y San José; y un bichón maltés, en la del Niño Jesús. Sabido es que la Emérita es una gran amante de los animales, y quizás haya sido una de las razones por las que se haya elegido a estos perros para esta original postal. EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con Casa Real para conocer la procedencia de estos animales y no ha obtenido respuesta. Lo de mostrar a sus mascotas es algo que las Familias Reales europeas suelen hacer a menudo en sus apariciones públicas, como la Familia Real Británica o, recientemente, Alberto (67) y Charlène de Mónaco (47) en la felicitación de 2025.

La felicitación de Juan Carlos y Sofía por Navidad 2025. Gtres

En 2019 fue la última imagen de Juan Carlos y Sofía para la felicitación de Navidad, como lo hacen cada año el rey Felipe VI, Letizia (53) y sus hijas, Leonor (20) y Sofía (18).

Huelga aclarar que ambos Eméritos se encuentran separados por la distancia geográfica desde que él decidiera trasladar su residencia a Abu Dabi, en agosto de 2020, a causa de sus presuntos negocios que podría tener en el extranjero.

En 2019, los Eméritos optaron por enviar una felicitación navideña con una imagen que no correspondía a ese año, algo que fue muy comentado.

Juan Carlos y Sofía, en su última felicitación navideña con una imagen de ambos.

En aquella ocasión se trataba de una fotografía de los dos realizada durante el verano de 2018 y en Sanxexo, uno de los lugares favoritos de Juan Carlos I.