Dos cockers, dos schnauzers y un bichón maltés: el llamativo Christmas de los Eméritos con perros como protagonistas
Este viernes, día 12, los padres de Felipe VI han felicitado las fiestas y, como ya es tradición en ellos desde 2019, lo han hecho sin una fotografía en conjunto.
Un año más, el rey emérito Juan Carlos I (87 años) y la reina Sofía (87) han evitado posar juntos en la felicitación navideña que envían todos los años a los españoles, como sí hacían en tiempos de su reinado.
En los últimos años, los que fueron monarcas de España durante 39 años optaron por utilizar un Belén en señal de felicitación a los españoles. No obstante, este año 2025 los Eméritos han sorprendido sobremanera con la postal que han escogido para el 'Christmas'.
Se han decantado por un Belén perruno. La llamativa estampa que acompaña a las firmas de Juan Carlos y Sofía muestra a cinco perros bajo un árbol de Navidad con regalos incluidos.
"Feliz Navidad y próspero Año Nuevo 2026", es la sencilla -y repetida- fórmula con la que los padres del rey Felipe VI (57) vuelven a dar la bienvenida a un nuevo año. Así, Juan Carlos y Sofía han trasladado a los españoles sus mejores deseos.
En 2019 fue la última imagen de Juan Carlos y Sofía para la felicitación de Navidad, como lo hacen cada año el rey Felipe VI, Letizia (53) y sus hijas, Leonor (20) y Sofía (18).
Huelga aclarar que ambos Eméritos se encuentran separados por la distancia geográfica desde que él decidiera trasladar su residencia a Abu Dabi, en agosto de 2020, a causa de sus presuntos negocios que podría tener en el extranjero.
En 2019, los Eméritos optaron por enviar una felicitación navideña con una imagen que no correspondía a ese año, algo que fue muy comentado.
En aquella ocasión se trataba de una fotografía de los dos realizada durante el verano de 2018 y en Sanxexo, uno de los lugares favoritos de Juan Carlos I.