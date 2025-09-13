Irene Urdangarin y la infanta Elena, reencuentro en Galicia con Juan Carlos I: la tierna escena que han protagonizado

En la mañana de este sábado, 13 de septiembre, Simoneta Gómez-Acebo (56 años) ha sido inmortalizada en Galicia. La sobrina del rey emérito Juan Carlos I (87), así, se ha dejado ver acompañando a su tío en Sanxenxo con motivo del Trofeo Diputación de Pontevedra en la clase de 6 metros.

Unas horas más tarde, tal y como estaba previsto, ha sido su hija mayor, la infanta Elena (61), quien ha sido captada en el Real Club Náutico de Sanxenxo. Ataviada con una cazadora, unos vaqueros y una gorra roja, la primogénita de la emérita Sofía (87), ha acompañado a su padre en la jornada.

No ha acudido la infanta Elena sola. Junto a ella ha aparecido su sobrina Irene Urdangarin (20). La joven -cuya asistencia no estaba prevista-, se ha trasladado hasta Galicia para reencontrarse con su abuelo.

La infanta Elena, en Galicia este sábado, 13 de septiembre de 2025. Gtres

Muy unida a su tía, la hija de la infanta Cristina no ha querido hacer declaraciones a los medios de comunicación cuando le han preguntado por su situación actual tras conocer su sonada ruptura con Juan Urquijo (26). La dupla, cabe recordar, puso fin a su relación el pasado mes de agosto.

Una vez Juan Carlos I ha navegado las aguas, el exmonarca ha abandonado el puerto de Sanxenxo en el vehículo de Pedro Campos. Aquí, Elena e Irene no han dudado en aproximarse hasta la ventanilla del copiloto para protagonizar una tierna escena junto al Emérito.

En un momento determinado, la Infanta y su sobrina se han acercado al automóvil para dar un beso de despedida al padre de Felipe VI (57). Minutos después, el que fuera jefe del estado español, amable y cercano, ha saludado a los medios de comunicación. Tampoco ha ofrecido declaración alguna.

Irene Urdangarin se acerca al vehículo donde está el emérito Juan Carlos este sábado, 13 de septiembre de 2025. EFE

Si bien la primogénita de los Borbón y Grecia es una habitual en las regatas, lo cierto es que distinta es la situación de Irene. De hecho, uno de los últimos encuentros públicos que protagonizó la joven junto a su abuelo tuvo lugar dos años atrás, en 2023 con motivo de su graduación escolar.

Un año después, en noviembre de 2024, la revista HELLO! reveló que el emérito Juan Carlos se había encontrado con su nieta en el marco de una reunión secreta en un club de Londres.

Juan Carlos I en Sanxenxo este 13 de septiembre de 2025. EFE

La pasión por el mar que comparten la infanta Elena y su padre les llevará a Nueva York en los próximos días. Así, la exmujer de Jaime de Marichalar (62) acompañará a su padre a Estados Unidos, donde el Bribón del Rey participará en los Mundiales de vela.

El que fuera jefe del estado español ha regresado a España en lo que supone su sexta visita este año a su país natal. Juan Carlos I, así, ha acudido ahora a suelo patrio con motivo de la 10ª Regata Rey Juan Carlos I – El Corte Inglés Máster, que ocurre entre el 12 y el 14 de septiembre bajo la organización del Real Club Náutico de Sanxenxo (RCNS).