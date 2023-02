Carlos III y Camila eligen las 27 canciones que sonarán en su coronación: la curiosa 'playlist'

Ana Rosa Quintana, tajante con Joaquín Prat en directo: "En este plató no hay drogas"

El próximo 6 de mayo, Carlos de Inglaterra (74 años) será coronado en la Abadía de Westminster. Un evento histórico al que acudirán 2.000 invitados y del que ya se conocen algunos detalles. La Casa Real ha lanzado una página web oficial en la que se se informa sobre las diversas actividades en las que pueden involucrarse quienes simpaticen con la monarquía. Los Windsor, entre otras cosas, invitan a sus seguidores a su escuchar la playlist elegida por el Rey y la reina consorte, Camilla (75), para amenizar la ocasión.

La lista, titulada Coronation Celebration Playlist, suma casi dos horas en Spotify e incluye 27 canciones. La primera es Come Together, de Los Beatles. La siguen Let's Dance, de David Bowie, A Sky Full of Stars, de Coldplay, o Celestial, de Ed Sheeran. La completan otros grandes temas de Queen, Harry Styles, Michael Bublé o las Spice Girls. Finaliza, en sintonía con el motivo solemne, con King, de Years & Years.

Curiosamente, Carlos y Camilla han dejado por fuera a Elton John (75), muy cercano a la Familia Real británica y quien mantuvo una estrecha relación con la princesa Diana de Gales y la fallecida Isabel II. El compositor, de hecho, ha participado en varios actos organizados por los Windsor.

El rey Carlos III, en una imagen de archivo. Gtres

Tanto la página web como la playlist fueron publicadas el pasado lunes, 6 de febrero, un día marcado en rojo en el calendario de los Windsor. En esta fecha Isabel II se convirtió en Reina de Inglaterra tras la muerte de su padre, Jorge VI.

Además de escuchar la playlist, que ya cuenta con 2.500 'me gusta', los simpatizantes de la monarquía que vivan en Reino Unido y los países pertenecientes a la Commonwealth podrán participar en otros eventos organizados por el equipo de la Casa Real. Entre ellos, fiestas en la calle, comidas entre vecinos y eventos benéficos.

Según el plan previsto, el día de la coronación comenzará con la "procesión del Rey", en la que Carlos III y la reina consorte, Camilla, llegarán a la Abadía de Westminster. Allí, el arzobispo de Canterbury oficiará un servicio religioso solemne en el que el soberano recibirá la corona y los símbolos de su reinado.

Carlos III y Camilla, en una imagen de archivo. Gtres

Junto a otros miembros de la Familia Real, Carlos III y Camilla regresarán al Palacio de Buckingham en una "procesión de coronación" y saludarán a los ciudadanos desde el balcón de su residencia. El hijo menor del Rey no tendrá ninguna participación importante. "Puedo revelar que el príncipe Harry ha sido eliminado del guion de la coronación, sin un papel oficial en el servicio si asiste", desveló en su cuenta de Twitter el editor royal de The Sunday Times. El experto señaló que, como cambio, el monarca no permitirá que los duques reales -como el esposo de Meghan Markle (41)- se arrodillen ante él en señal de homenaje. Sólo Guillermo (40), desempeñará dicho papel.

Harry (38) y Meghan, sin embargo, sí figuran en la lista de invitados. Eso sí, el equipo organizador espera que la pareja llegue a Reino Unido antes del fin de semana de la coronación para evitar que la primera reunión de la familia se produzca en el momento de la ceremonia y que la presencia de los Sussex distraigan la atención de un día histórico.

La celebración de la coronación del rey Carlos III se extenderá dos días más, el domingo 7 de mayo y el lunes 8, declarado festivo nacional. El festejo incluye un concierto en Windsor, con la participación de iconos de la música global y estrellas contemporáneas, cuyos nombres no han salido a la luz. Además, proyecciones y un sinfín de eventos especiales en lugares destacados de Reino Unido y la Commonwealth.

