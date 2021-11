La llamativa mezcla de colores de Letizia en Estocolmo: su tocado coral y su capa de estreno

La reina Letizia (49 años) se ha vestido de Máxima de Holanda (50) en su primer acto de este miércoles en Estocolmo. Nadie como la Reina de los Países Bajos para dar lecciones de cómo vestir en una Visita de Estado. La argentina es una maestra de dejar huella de su estilo en el extranjero, y hoy la nuestra ha intentado seguir sus pasos.

Los Reyes se encuentran en Suecia en Visita de Estado. Ayer, para su primer acto en tierra nórdica, Letizia decidió vestirse de reina de las nieves, mientras que hoy, para el encuentro con los Reyes suecos, Gustavo y Silvia ha decidido vestirse de su amiga, la soberana holandesa. Es que hasta en el color, le ha querido rendir un homenaje.

La cita ha sido a las once de la mañana en los Establos Reales de la capital sueca, desde donde han iniciado un desfile en carruaje hasta el Palacio Real, donde ha tenido lugar el encuentro oficial.

El 'outfit' de la Reina para su segundo día en Suecia. Gtres

El protocolo para las mujeres en este tipo de actos es muy claro: vestido corto y cabeza cubierta con pamela o tocado, la esposa de Felipe VI (53) ha optado por lo segundo. No es muy habitual ver a Letizia con adornos en el pelo, salvo las tiaras en las cenas de galas, por eso nos ha sorprendido el que ha elegido esta mañana, que era bastante grande, tipo diadema con flores y en color naranja.

La Reina ha hecho una mezcla de colores muy actual y trendy. Mientras que la capa de la que se protegía del frío y los complementos los ha elegido en color camel, el vestido y el tocado era en un llamativo naranja. Una combinación que no gusta a todo el mundo, pero que para este tipo de actos y el lugar en el que se encontraba ha resultado perfecta.

La capa de estreno que ha lucido la Reina en Estocolmo. Gtres

En Estocolmo hace frío, eso está claro. Y para protegerse la Reina ha estrenado una capa de lana en color camel con el cuello de pelo. No parecía ser suficiente, ya que se agarraba a ella como si fuera un salvavidas intentando taparse todo lo posible. Se trata de un diseño de Carolina Herrera, con el bajo asimétrico en picos. No sabemos qué número de capa hace en su armario, pero está claro que esta prenda le encanta, porque tiene muchas de distintos colores. La capa no nos permitía ver bien el vestido que llevaba debajo.

[Más información: La reina Letizia aterriza en Estocolmo llamando la atención por sus medias de fantasía nunca antes vistas]

Sigue los temas que te interesan