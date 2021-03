Leonor, ¿preparada para su gran día? Los gestos que delatan sus nervios cuando es la protagonista

"España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político...". Estas palabras pertenecen al artículo preliminar de la Constitución Española que leyó la princesa Leonor (15 años) el 31 de octubre de 2018. Era la primera vez que se pronunciaba en un acto público y era su cumpleaños. Ese día cayó en miércoles y el escenario era el Instituto Cervantes, pues, como si de un deja vú se tratara, será un miércoles, este 24 de marzo, y el mismo lugar el testigo de un nuevo debut de Leonor con un gran paso hacia adelante en su vida institucional.

La princesa de Asturias cumple en este día un encargo muy especial de su padre, el rey Felipe VI (53). La primogénita de los Reyes presidirá en solitario el acto de conmemoración del 30 aniversario de la creación del Instituto Cervantes. Como gesto simbólico, Leonor de Borbón depositará en la Caja de las Letras el ejemplar de la Constitución Española que leyó el 31 de octubre de 2018 y el ejemplar de El Quijote que leyó el pasado 23 de abril junto a su hermana la infanta Sofía (13).

Este compromiso supone un gran salto en la agenda real de Leonor, pues se enfrentará por primera vez sola, sin la presencia de los Reyes, a las autoridades y la prensa. ¿Está prepara para ello? JALEOS ha querido conocer cómo se ha comportado la princesa en los actos pasados -concretamente en los dos últimos- en los que ha sido protagonista y ha tenido que hablar en público como representante de la monarquía. Paloma Ramón Rubio, experta en Comunicación y Morfopsicología, ha dado con las claves y ha desvelado el auténtico nerviosismo que esconde Leonor de Borbón cuando tiene el foco sobre ella.

El ejemplo más claro que deja al descubierto la inseguridad de Leonor cuando es la protagonista se puede apreciar en su discurso en los Premios Princesa de Asturias.

"El nerviosismo de ella no se nota tanto en el lenguaje no verbal, sino en el movimiento diafragmático, es decir, al estar nerviosa el pulmón es golpeado por el diafragma más fuerte de lo normal porque hay una tensión muscular interna en el estómago y entonces eso hace que el aire suba muy rápido y no le llegue el aire para cerrar frases muy largas. Por eso se la escucha respirar como con ansiedad", detalla la experta sobre el inicio del discurso.

A pesar de la inseguridad del principio, sabe salir airosa pronto: "Se nota que está nerviosa al empezar, pero enseguida encuentra la calma. Ella ya tiene recursos, porque lo habrá repetido cien mil veces y porque le han enseñado técnicas de concentración para que se centre en el yo y en el ahora y no en lo que acaba de hacer. Sin embargo, no le funciona muy bien porque comete un error de dicción concreto al poco de empezar y en ese error que se traba un poco, le vuelve durante unos segundos la ansiedad a la respiración. Da ternura, porque es una joven temprana".

Lo más destacado para la doctora Ramón Rubio es que "se ve que tiene un descontrol emocional porque hay muchas cosas recorriendo su mente en ese momento: que sus padres la miran, que hay muchos españoles que van a ver esa intervención, etc.".

Hace más de dos años ya que habló por primera vez en público, pero pese al paso del tiempo, Leonor mantiene un comportamiento que denota su falta aún de seguridad cuando tiene los ojos puestos sobre ella: "Hay un lenguaje no verbal de su cuerpo que sigue denotando, igual que el año pasado, que es alguien inseguro, porque va un poco encorvada hacia adelante, da pasos cortos, no parece un caminar con seguridad, es un poco autómata todavía, tiene que coger seguridad en sí misma, cosa que es normal porque aún es muy joven. Pero no creo que sea por el hecho de estar ante una gran audiencia, sino porque yo creo que ella en su composición formal interna, de su arquitectura de las emociones, es una persona con mucha sensibilidad y también una persona con bastante timidez".

Un día después de su importante discurso en los premios que llevan su nombre, la Familia Real se desplazó a Somao, declarado Pueblo Ejemplar 2020. Allí, la princesa Leonor volvió a tomar la palabra ante los habitantes del lugar y la prensa.

La experta en morfopsicología percibe al instante un gran cambio respecto al discurso en el Hotel De La Reconquista: "El hecho de ser en esta ocasión un discurso al aire libre para personas del ámbito rural, un ambiente muy diferente al de la audiencia en los Premios Princesa de Asturias con ilustres y expertos, le da a ella una gran seguridad, y se nota. Se percibe en la respiración, ya no está nerviosa. Digamos que cuando se dirige a personas de a pie, que no son autoridades de rango, y aunque estén sus padres delante, ella está súper tranquila desde el principio, respira bien y habla con una apertura diferente, se nota en su sonrisa, en su mirada".

Sin embargo, la futurible reina tiene un pequeño defecto que debería resolver de cara a sus próximos actos, según Paloma Ramón: "Tiene en común en todos los discursos que ella es poco expresiva emocionalmente. Se ve frío, porque no sabe darle todavía la agilidad emocional a las palabras que ella está verbalizando. Ella se centra solo en que la dicción sea correcta y en hacer las pautas que tendrá escritas, mucho antes que dar un sentido al texto. Los que estén cuidando de su evolución en este sentido tendrían que centrarse en mejorar este aspecto. Hay un fallo de inmadurez de ella de no saber mostrar aún esa emoción, pero es totalmente normal debido a su edad".

Nervios e inseguridad en una joven que acaba de entrar en la adolescencia es un comportamiento más que natural cuando se pronuncia ante un gran audiencia. Y Leonor no solo cumple rigurosamente con su mandato, sino que carga a sus espaldas el peso de la representación institucional y el futuro de la monarquía, una presión a la que hace frente con su inteligencia y preparación continua. A su corta edada ya domina nueve idiomas -español, inglés, catalán, euskera, gallego, valenciano, francés, árabe y chino mandarín-, se preocupa por aspectos sociales y políticas que la mayoría de su edad ni siquiera entienden y presta exquisita atención a la figura de su padre, el Rey, de quien heredará el trono. La princesa de Asturias es a sus apenas 15 años una joven preparada y dispuesta que camina hacia su futuro con firme convicción.

