Letizia falla con uno de sus peores vestidos en su intento de apoyo a la Cultura en el Real

Vale, ya no tenemos duda, la Reina ha decidido hacer un plan de ahorro en su vuelta al cole. Si Letizia (48 años) no estrena look ni para un acto como el estreno de la temporada del Teatro Real de Madrid, es que no va a hacerlo en lo que queda de mes. (Ojalá nos equivoquemos).

Esta cita, que tiene lugar cada septiembre, no ha dejado momentos estilísticamente inolvidables. Sin ir más lejos, el año pasado apareció con el vestido blanco estilo smoking de Lola Li que se le abría todo el rato.

La Reina luciendo el vestido rojo de Carolina Herrera que estrenó en 2017. Gtres

La noche merecía un estreno. La representación de Un ballo in maschera de Verdi es siempre una magnífica razón para estrenar un lookazo. Pero nada, ni Verdi se ha ganado algo nuevo en el horizonte. La Reina ha vuelto a tirar de armario y encima, con uno de sus vestidos que menos nos gusta, ya que nos resulta bastante rancio.

La esposa de Felipe VI (52) ha vuelto a lucir un vestido rojo de CH Carolina Herrera con franjas de encaje. Una creación de la firma española que estrenó en junio de 2017 durante la conmemoración del XL aniversario de las elecciones del 15 de junio de 1977. Entonces no nos gustó, tres años después menos. Luego lo repitió en las audiencias de los Premios Princesa de Asturias y hoy en el Teatro Real. Es un vestido que no dice nada y eso que el rojo es el color que mejor le sienta a Letizia. Teniendo en cuenta la Alerta Roja -una iniciativa viral para la supervivencia de la cultura en tiempos de pandemia- que se ha llevado a cabo este 17 de septiembre por parte del sector cultural como protesta por la falta de apoyo del Gobierno, puede que Letizia haya querido hacer un guiño y ayudar a la Cultura con este gesto. Pero ha fallado.

La cartera que Letizia ha lucido. Gtres

La Reina ha combinado su estilismo con los salones de ante rojo de CH Carolina Herrera, un modelo slingback que tiene en diversos colores, y un clutch a juego. Ni siquiera con el peinado nos ha dado una alegría, ya que se ha dejado la melena suelta con unas ligeras ondas y eso que ayer pensábamos que hoy era un buen día para lucir un recogido. Lo dicho, nadie se va a acordar de esta noche en el Teatro Real, esperemos que Verdi si tenga algo que decir.

