Letizia, protagonista de un libro de moda 'royal' para colorearla a tu gusto

La reina Letizia (47 años) sigue siendo fuente de inspiración para muchas personas a lo largo y ancho del planeta Tierra. Más allá de sus labores institucionales y sus grandes proyectos relacionados con la educación, la salud y la solidaridad -sus poderosas bazas independientes como consorte del rey Felipe VI (52)-, infinidad de gente siente admiración también por su estilo y elegancia a la hora de vestir.

La prueba definitiva que demuestra esta máxima es que la artista Sarah Williams en colaboración con UFO No More, una página web especializada en encontrar y poner marca a las prendas de ropa lucidas por las royals europeas, han creado un libro para colorear cuya protagonista en su portada es la reina Letizia. Bajo el título Colouring the Crown: Fashion colouring pages of the world's most stylish royals la autora ha dispuesto una obra de 22 páginas con siluetas blancas de los miembros femeninos de las diez casas reales europeas para que sus vestidos y complementos puedan ser coloreados libremente.

'Colouring the Crown' de la autora Sarah Williams.

"¡Con todos tus miembros de la realeza favoritos de Reino Unido, España, Países Bajos, Dinamarca, Suecia y más! Colorear la corona. Has sido llamado para ser estilista real. ¡Todo lo que necesitas es un poco de arte! Con 22 páginas de damas reales exclusivas en un nuevo libro para colorear diseñado los entusiastas de la moda o de la realeza que quieran añadir un poco de color a su vida... Al más puro estilo real", es lo que reza en la reseña del libro. Su precio es de 16,99 dólares (unos 15 euros) aunque para todos aquellos interesados, no está a la venta (por el momento) en España.

Efectivamente, en la tapa del libro se observa a la perfección la silueta de la reina Letizia perteneciente a un momento para el recuerdo. La imagen seleccionada data del pasado 12 de noviembre de 2018 cuando la soberana viajó junto al Rey hasta Lima (Perú) en un viaje de Estado y allí lució este outfit.

La reina Letizia en Perú. Gtres

Se trata de un vestido de Carolina Herrera New York azul marino de seda, con manga francesa y rayas blancas hilvanadas con costuras vistas y un pequeño ribete en gris. Según constaba en la web de Neiman Marcus, la exclusiva tienda online multimarcas, la pieza firmada por Carolina Herrera se podía adquirir por 2.793 euros. Como complementos, la reina Letizia recuperó sus originales salones de Magrit con filo de vino transparente y como joyas, sus pendientes de lágrimas de siete diamantes y perlas australianas. En su mano izquierda, bolso de mano en color blanco -en aquella ocasión también de estreno- de la firma Furla.

Pero Letizia no solo ha sido llevada hasta la portada de un libro de moda real para colorear. La misma ilustración de la monarca en Perú vestida por la diseñadora venezolana ha sido impresa también en una taza con dos diferentes tamaños. En ella comparte espacio con otras cinco mujeres royals que están llamadas -o que ya son- reinas de sus correspondientes países.

En la descripción de este original recipiente aparece lo siguiente: "El estilo regio y elegante de seis mujeres con estilo que serán -o que ya lo son- reinas se captura en esta exclusiva taza. Ya sea para tomar el té de la mañana, el de la tarde o algo intermedio, esta taza de cerámica tiene que ser tuya".

Letizia, Mette-Marit, Charlene de Mónaco, Victoria de Suecia, Mary de Dinamarca y Máxima de Holanda en una taza.

Así, la taza presenta seis diferentes representaciones artísticas dibujadas a mano incluyendo imágenes de Letizia, reina de España, Mette-Marit (46), princesa de Noruega, Charlène de Mónaco (42), Victoria (32), heredera al trono de Suecia, Mary (48), princesa de Dinamarca y la reina Máxima de los Países Bajos (48). El precio de la taza pequeña es de 22,09 euros y el de la grande, 24,97 euros.

