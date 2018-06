La otra condena de Iñaki: los emails que nunca hubiera querido que se publicaran

"Sé que estás bien, tu marido me lo dice. Me tranquiliza, me mata". Y puede que no fuese Iñaki Urdangarin (50 años) la única víctima de este crimen de amor furtivo. Con esa sentenciosa frase comenzaba uno de los correos electrónicos que el marido de la infanta Cristina (52) enviaba a una de sus entrañables amigas. Un puñal de acero frío directo al corazón de la hija del rey Juan Carlos I (80).

Hoy, otro más: 5 años y 10 meses es el destino final para Iñaki Urdangarin. El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia que la Audiencia de Palma emitió en febrero de 2017 con la única diferencia de una leve rebaja de cinco meses por uno de los delitos de falsedad documental a cuya comisión, según la citada instancia, habría contribuido de forma esencial.

En estos últimos siete años de investigación sobre el caso que ha dinamitado la Casa Real, han quedado expuestos ciertos aspectos de la vida íntima de Urdangarin, necesarios para unir las piezas del puzle en tanto que estas revelaciones exhibían parte de sus tejemanejes. Se registraron teléfonos móviles, dispositivos electrónicos, ordenadores de trabajo y privados; y de ahí se extrajo contenido sensible en forma de correos electrónicos enviados al rey emérito, al secretario personal de las infantas, Carlos García-Revenga (63), a Cristina de Borbón, e incluso a dos 'especiales' amigos de Iñaki: una mujer y un hombre.

"Sé que estás bien, tu marido me lo dice. Me tranquiliza, me mata", escribía Urdangarin a su anónima receptora, presumiblemente el miembro femenino de un matrimonio amigo. Ella le responde con cariño: "Hola, ojos azules. Nuestro tema común... No sé qué decirte. De hecho, cuando pienso me sonrío, es un acto reflejo". Emails que datan de octubre de 2003 y que habrían desvelado presuntas deslealtades por parte de Iñaki. "El día 22, miércoles, encantada pero, ¿dónde?", pregunta, ella, deseosa. "Hola, pedazo de mujer. El día ya lo tenemos pero el lugar no. Triste, ¿no? No te desanimes y dale a la 'cabecita' a ver si se te ocurre algo". Según la revista Mongolia, el medio de comunicación encargado de publicar el contenido de estos mensajes, se habrían guardado gran parte de correos en los que se hablaría de sitios concretos donde habrían tenido lugar las presuntas relaciones sexuales.

"He pensado que quizá sería un buen momento para vernos pero… cuántos problemas. Sitio, hora, trabajo, niños, el marcaje… seguro que es imposible. Otra ocasión que pasa… Así lo pienso, pienso que tenemos pocos puntos para coincidir y eso me va desanimando, pero no pierdo la esperanza. No sé ni cómo ni cuándo pero no pierdo la esperanza. No la pierdas y pensemos que tenemos que ingeniar algo sofisticado porque si no estamos abocados a la depresión", escribía el yerno de Juan Carlos I el 27 de noviembre de 2003. "Escuchando a Miguel Bosé en el despacho no puedo dejar de recordar momentos bonitos, muy bonitos, que hemos pasado".

En otros correos se insinúa incluso con la posibilidad de un supuesto romance entre el exduque de Palma con un amigo de juventud, Jaume Reguant: "Capullín, pon hora a nuestra excepcional cita, no sea que la caguemos". A lo que su amigo responde: "No sé cómo tienes el tema de los niños, pero si quieres podemos cenar juntas. Tenemos que hablar lo del weekend. En cualquier caso, tendríamos que hablarlo para no cagarla".

En otro de los emails de la bandeja de entrada de Iñaki rezaba:"El jueves tendría que ir a ESADE un momento para enterarme de los cursos pero estoy a tu disposición. No sé cómo tienes el tema de los niños pero si quieres podemos cenar o si prefieres un tenis y comemos. Todo ello siempre y cuando luego juguemos al escondite y si te encuentro te follo, ¿vale?". A lo que el marido de la infanta Cristina contesta: "Demoniete, estoy en Madrid (...) Dime cómo estás el viernes para comer o para cenar, mejor para cenar y follar... que de follar no te libras... (...) Un besote. Iñaki Urdangarin".

"El duque em...Palma...do". Esta era la forma en la que Urdangarin solía despedirse en sus mensajes con el secretario de las infantas, Carlos García-Revenga, tal y como consta en un correo fechado el 7 de julio de 2003 enviado.

"Nosotros bien, en Palma te puedes imaginar lo a gusto que hemos estado. Playa, piscina, heladito en Portals, parque... Vaya, que completito". La confianza entre ellos era tal, que incluso Urdangarin manipuló unas fotografías de supuestos recortes de prensa en los que se aseguraba que Revenga era gay: "Carlos, el resumen de prensa trae estas noticias esta mañana. Me he quedado boquiabierto… Tú sabrás… Creo que lo mejor era que lo supieses. Si necesitas ayuda dímelo. Iñaki".

Emails a Juan Carlos y a la infanta en su mofa contra Letizia

Emails de Urdangarin mofándose de la reina Letizia.

En un correo cuya fecha reza 5 de noviembre, apenas cuatro días después de que Felipe de Borbón anunciase su compromiso con la entonces periodista Letizia Ortiz (45), el ex jugador de balonmano enviaba un email desde su cuenta de Nóos al de la infanta de LaCaixa en el que decía: "¿En qué se parece el Príncipe Felipe y el Real Madrid? En que los dos se follan ALALETI"

En otro contra Letizia (45), el exduque adjunta un documento PowerPoint en el que aparecen imágenes de presentadoras de informativos mientras están en su puesto de trabajo, con la diferencia de que a golpe de fotografía aparecen con los ojos cerrados. Junto a ellas, lo siguiente: Presentadoras de informativos fingiendo un orgasmo. Al margen de la foto de Letizia consta este escrito: "Orgasmo real".

Otra de las víctimas de las burlas de Iñaki era su otro cuñado, Jaime de Marichalar (55), quien tuvo que verse en un montaje entre el inspector Gadget y Clouseau por el uso habitual de sus gabardinas de Burberry durante la temporada de otoño y primavera.

