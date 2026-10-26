Carlos Franganillo, 45 años: "Me levanto y desayuno una taza de café con huevos, frutas y yogur y salgo a correr cuando puedo"

Para Carlos Franganillo, cuidar la alimentación forma parte de sus hábitos diarios. El periodista, acostumbrado a jornadas intensas al frente de la información, procura mantener ciertas rutinas que le permitan compaginar las exigencias de su profesión con un estilo de vida saludable.

Así lo explicó en una entrevista concedida a El Confidencial, en la que habló de cómo organiza sus comidas y de la importancia de mantener unas costumbres constantes.

"Creo que lo consigo bastante. Nada muy loco, pero creo que lo consigo. Hay que tener ciertas rutinas. Desayuno huevos, frutas, yogur y mucho café. Tomo mucho café y frutos secos", ha contado.

Carlos Franganillo. Mediaset

Se trata de un desayuno rico en proteínas, frutas y lácteos, al que añade frutos secos y varias tazas de café para empezar la jornada con energía.

Franganillo asegura que no sigue dietas estrictas, pero sí procura mantener una alimentación equilibrada en su día a día. Su objetivo es comer lo más sano posible, apostando por alimentos sencillos y nutritivos que le permitan afrontar largas jornadas de trabajo frente a las cámaras y en la redacción.

El deporte también ocupa un lugar importante en su rutina. El periodista es un gran aficionado al running, una disciplina que practica siempre que su agenda se lo permite y que le sirve tanto para mantenerse en forma como para desconectar del ritmo informativo.

Correr se ha convertido en una de sus principales vías de escape y en un hábito que forma parte de su estilo de vida.

Ángeles Blanco y Carlos Franganillo presentan la edición de noche de 'Informativos Telecinco'. Mediaset

Su horario laboral también condiciona el momento de la cena. Al presentar las noticias de la noche en Telecinco y ser el director del informativo, casi todos los días cena mucho después de las 10 de la noche, en cuanto llega a casa.

"Ceno después del informativo, bastante tarde. Normalmente mi familia me espera para cenar y gracias a eso tenemos un tiempo de interacción. Ceno tarde y no me acuesto tarde tampoco".

A pesar de terminar la jornada avanzada la noche, procura reservar ese momento para compartir la mesa con su familia. Un gesto por parte de su mujer que demuestra su apoyo y su cariño hacia su marido.

Desayunos, huevos, fruta, yogur, frutos secos y mucho café, salir a correr con frecuencia e intentar mantener una alimentación saludable son algunos de los hábitos que Carlos Franganillo ha incorporado en su día a día.

Una rutina sencilla y constante que le ayuda a compaginar el intenso ritmo de la televisión con el cuidado de su bienestar y el tiempo en familia y pareja.