Hoy en Prime Video: la película de fantasía y acción con una duración de 1 hora y 51 minutos protagonizada por Nicolas Cage

Prime Video cuenta entre su catálogo con una película perfecta para quienes buscan una historia que combine fantasía, acción y magia.

Una producción de Hollywood protagonizada por Nicolas Cage que lleva al espectador hasta un universo en el que hechiceros, aprendices y fuerzas sobrenaturales se cruzan en una aventura marcada por la lucha entre el bien y el mal.

Con una duración de 1 hora y 51 minutos, esta cinta apuesta por un ritmo ágil y una historia pensada para disfrutar de una sesión de cine sin necesidad de enfrentarse a una película especialmente larga.

Nicolas Cage Nicolas Cage

Su protagonista es Nicolas Cage, que se pone en la piel de uno de los personajes centrales de una aventura en la que la magia tiene un papel fundamental.

La película es El aprendiz de brujo, una producción estrenada en 2010 que recupera uno de los personajes más conocidos del universo de Fantasía de Disney y lo convierte en el punto de partida de una aventura completamente diferente.

La historia sigue a Dave Stutler, un joven estudiante de física que acaba descubriendo que posee unas capacidades que van mucho más allá de lo que imaginaba. Su vida cambia cuando conoce a Balthazar Blake, un poderoso hechicero interpretado por Nicolas Cage, que se convierte en su mentor.

Balthazar necesita encontrar y entrenar a un nuevo aprendiz para enfrentarse a las fuerzas que amenazan con hacerse con el control del mundo. Dave, inicialmente escéptico y poco preparado, termina involucrándose en una batalla en la que tendrá que aprender a dominar sus poderes.

Nicolas Cage comparte protagonismo con Jay Baruchel, que interpreta a Dave, además de Alfred Molina, que da vida al principal antagonista. El reparto se completa con Teresa Palmer, Monica Bellucci y Toby Kebbell.

Uno de los atractivos de El aprendiz de brujo es precisamente esa combinación de géneros. La película mezcla aventura, humor, acción y fantasía para construir una historia especialmente pensada para el entretenimiento.

La magia se convierte en el eje de una trama en la que el protagonista debe aprender rápidamente a utilizar unas habilidades que hasta entonces desconocía.

Con sus 111 minutos de duración, es además una opción sencilla para quienes buscan una película de fantasía para ver en una tarde o noche sin que la duración se convierta en un inconveniente.

Así, El aprendiz de brujo se presenta como una alternativa dentro del catálogo de Prime Video para los espectadores que disfrutan de las historias de magia y aventuras. Una película que recupera una idea clásica de Disney y la traslada a una historia de acción ambientada en la Nueva York contemporánea.