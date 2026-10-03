Ya es oficial: la última película de la mayor saga de zombis encuentra nueva protagonista y arranca tras más de 10 años

La saga de George A. Romero tiene su última película en camino tras años de espera: 'Twilight of the Dead'. Con los hermanos Doron y Yoav Paz en la dirección, recogiendo el testigo de Brad Anderson después de su salida tras las cámaras, la producción está ya en marcha con Kate Beckinsale ('Underworld') como protagonista.

Los orígenes se remontan a principios de la década de 2010, cuando Romero, de la mano de Paolo Zelati, empezó a tejer el libreto de la conclusión de su historia de zombis. Sin embargo, debido a su fallecimiento, el proyecto quedó paralizado hasta que Suzanne Desrocher-Romero, viuda del cineasta, reactivó la producción en 2021.

Cuando parecía que todo iba bien encaminado llegó la huelga de guionistas de Hollywood y 'Twilight of the Dead' volvió a quedar encerrada en un cajón, hasta que ya a principios de 2026 la cinta encontró nuevos directores y una protagonista renovada en sustitución de Milla Jovovich ('Resident Evil').

Ahora, ya no hay nada que pueda parar el desarrollo de la película y los hermanos Paz afirman estar tremendamente entusiasmados con poder poner el broche final a una de las sagas más longevas e importantes del terror.

'Twilight of the Dead' está en camino

"Entrar en el mundo de Romero es el máximo privilegio para cualquier cineasta de género", afirmaban los cineastas, según recogen desde Deadline. "Esto es más que una continuación, es una responsabilidad", continuaban.

"Estamos comprometidos a honrar su voz y al mismo tiempo ofrecer una experiencia visceral, aterradora e impactante para la audiencia de hoy que resuene más allá de la pantalla". Aunque quedan muchos detalles por confirmar, la trama sí ha sido desvelada.

La película nos lleva a una isla tropical para explorar la naturaleza más oscura de los humanos supervivientes frente al gran y terrorífico apocalipsis que azota el planeta, con las facciones de no muertos expandidas por todos los rincones y "la resistencia" al límite con gran escasez de recursos.

Por ahora no hay fecha de estreno específica para 'Twilight of the Dead', pero sí sabemos que llegará a lo largo de 2027, por lo que su rodaje no debería tardar demasiado en arrancar para cumplir con todos los plazos de entrega.

Y, lo mejor, es que Greg Nicotero, una de las mayores autoridades dentro del género de terror siendo uno de los principales creativos de 'The Walking Dead' en televisión, estará vinculado a la película final de Romero a cargo del maquillaje y efectos especiales, por lo que veremos un espectáculo memorable.