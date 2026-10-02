Ya es oficial: la última película de la gran trilogía de zombis "se hará" y recupera a su protagonista tras 24 años

Danny Boyle zanja las dudas y confirma que la trilogía de '28 años después' va a completarse. Tras el fracaso de 'El templo de los huesos' en cines, con una recaudación de 58 millones de dólares en todo el mundo, Sony apuesta de nuevo por uno de los universos zombi más famosos y da luz verde a la tercera película.

Según ha confesado el mismo director, responsable de '28 días después' de la mano de Alex Garland y también de esta nueva etapa del gran apocalipsis de infectados, la última entrega de la saga se hará: "La gente no para de preguntar por ella. No sé exactamente cuándo, pero hay un guion, un guion muy bueno de Alex Garland. Y Cillian Murphy sale muchísimo".

De modo que los seguidores de esta historia, iniciada en 2002 y "reiniciada" a modo de secuela tardía en 2025 con un reparto compuesto por grandes estrellas como Aaron Taylor-Johnson y Ralph Fiennes, ya pueden respirar tranquilos, porque hay más en camino.

Otra película de '28 años después'

En esta ocasión, no obstante, Sony va a dejar más espacio para el estreno de la producción, puesto que la mencionada 'El templo de los huesos' llegó a salas comerciales con pocos meses de diferencia con respecto a '28 años después' generando cierta confusión entre los espectadores.

A pesar de que la película dirigida por Nia DaCosta pudo haber fallado por varias razones, desde Sony creen que el proyecto no tuvo éxito debido a ese estreno prácticamente simultáneo, por lo que el remate final de la trilogía puede que aterrice en cines en uno o dos años -aunque no hay ninguna fecha confirmada-.

En cualquier caso, las declaraciones de Boyle son muy buenas noticias, máxime teniendo en cuenta que el director ha garantizado que Cillian Murphy, protagonista de la '28 días después' original, va a tener un papel activo e importante.

Tras reincorporarse al universo zombi mediante un cameo, ahora el actor pasa a retomar a su querido Jim desde un apartado protagónico de nuevo, siendo una de las piezas esenciales para el cierre de la historia que despedirá el espectacular imaginario de terror de Garland y Boyle.

Suponemos que la secuela no se posicionará tras los acontecimientos de 'El templo de los huesos', pero puede que con algún pequeño salto temporal para reubicar a los espectadores en la trama. El guion, en cualquier caso, ya está escrito, por lo que solamente falta pasar al rodaje para iniciar la producción.