Ya es oficial: la mejor película de zombis de la historia confirma secuela y recupera a su protagonista tras 13 años

Paramount ya lo ha hecho oficial: 'Guerra Mundial Z', la película de zombis más taquillera de la historia con 540 millones de dólares cosechados a nivel mundial, tiene en marcha una secuela tras 13 años desde su estreno.

La compañía, que está a punto de unirse a Warner Bros. a través de un acuerdo histórico que cambiará el cine, llevaba tiempo intentando estructurar la continuación de la obra de Max Brooks en la gran pantalla, y finalmente ha dado con la idea adecuada.

Brad Pitt, que está atravesando uno de los mejores momentos de su carrera, retoma su papel protagonista liderando la producción como Gerry Lane. Pero esta vez no está bajo las órdenes de Marc Forster tras las cámaras: Edward Berger ('Conclave') pasa a ser el nuevo director con Dennis Kelly como guionista.

A pesar de que se trata de un cambio notable en el apartado creativo del largometraje, la secuela está de igual forma en buenas manos, puesto que Berger es director de una de las películas más aclamadas del siglo XXI y Kelly ha firmado libretos como 'Utopia'.

'Guerra Mundial Z 2' es ya una realidad

De momento, no obstante, apenas hay detalles sobre el proyecto. Paramount ha confirmado su desarrollo pero no ha compartido detalles de la trama ni tampoco más información sobre el resto del elenco.

Es de esperar que la secuela se ubique años después de la primera entrega, con una nueva amenaza que ponga a la humanidad contra las cuerdas aún a pesar de que todo apuntaba a que se había encontrado la solución al problema de los infectados en 2013.

Tras esos 540 millones de dólares en la taquilla, la major espera repetir éxito con este fenómeno de masas que ha logrado expandirse hasta a la misma industria del videojuego con el tiempo.

Y, por supuesto, tampoco se ha desvelado fecha de estreno para 'Guerra Mundial Z 2', pero teniendo en cuenta que Pitt está encadenando un proyecto tras otro y que Paramount no quiere desaprovechar el tirón de las secuelas en la cartelera, puede que veamos la película en un par de años en los cines.

'Guerra Mundial Z' marcó un antes y un después en el género de zombis y, ahora, su secuela puede abrir la puerta para una nueva historia que permita cimentar una saga de infectados en los cines para los próximos años. Esperemos que Paramount comparta pronto nuevos detalles.