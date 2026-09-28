Giro total de 'La Revuelta' de Broncano para frenar a Iker Jiménez: revela la lista completa de invitados de la semana

Una de las señas de identidad de La Revuelta desde su desembarco en TVE era el misterio que rodeaba a sus invitados.

David Broncano apenas desvelaba quién acudiría a su teatro —ahora el Albéniz— hasta unas horas antes de cada emisión, una estrategia que servía como reclamo para mantener la expectación del público.

Pero eso ya es historia, porque el 'factor sorpresa' ha dejado de funcionar.

RTVE ha cambiado por completo su política de comunicación y ha optado por anunciar con antelación los nombres de quienes pasarán por el programa.

La semana pasada ya dio un primer paso al adelantar las visitas de José Mota y Malú para el lunes y el martes. Ahora ha ido un paso más allá.

Durante este fin de semana, el programa de Broncano reveló la lista completa de invitados de toda la semana.

Este lunes acudirán el oncólogo Antonio Pérez Martínez y el cirujano Francisco Hernández-Oliveros. El martes será el turno de Ferran Adrià, en una jornada en la que La Revuelta modificará su horario por la emisión del España-Croacia de la Nations League.

¡Tenemos los invitados de esta semana en @LaRevuelta_TVE, con @davidbroncano!



🔸Lunes: Francisco Hernández-Oliveros y Antonio Pérez

🔸Martes: Ferran Adrià

🔸Miércoles: Diego Luna

🔸Jueves: Ana Peleteiro y Diego González Rivas#LaRevuelta, de lunes a jueves a las 21:40 en… pic.twitter.com/1E2vOn6427 — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) September 27, 2026

El miércoles visitará el programa el actor mexicano Diego Luna. La semana la cerrarán el jueves la medallista olímpica Ana Peleteiro y el cirujano Diego González Rivas, un rostro ya habitual del espacio.

El giro en la estrategia llega en un momento especialmente delicado para La Revuelta. El formato lleva semanas peleando por mantenerse en el doble dígito en un access prime time donde la competencia se ha endurecido.

Si El Hormiguero de Pablo Motos sigue dominando la franja, el show de La 1 ha encontrado un nuevo rival en Horizonte, el espacio de actualidad de Cuatro que presentan Iker Jiménez y Carmen Porter.

El programa, muy centrado en las últimas semanas en el análisis de la crisis de Ceuta, está fortísimo. De hecho, ha conseguido imponerse en varias ocasiones al espacio de Broncano.

La fórmula de 'El Hormiguero'

Con este movimiento, RTVE se acerca a la fórmula que Antena 3 lleva años aplicando con El Hormiguero.

Salvo excepciones puntuales, el programa de Pablo Motos anuncia cada jueves los invitados de la semana siguiente.

En esta ocasión, Susana Abaitua y Maxi Iglesias abrirán la semana este lunes. El martes acudirán Victoria Luengo y Hovik Keuchkerian; el miércoles será el turno de David Bisbal, y el jueves cerrarán la tanda Hombres G.