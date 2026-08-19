Para ver esta noche: es una de las mejores películas de aventuras de todos los tiempos protagonizada por Ryan Reynolds

Si buscas una película de aventuras, ciencia ficción y viajes en el tiempo para ver esta noche, El proyecto Adam es una de esas opciones que combinan acción, humor y emoción en una historia pensada para disfrutar de principio a fin.

Estrenada en 2022, la cinta está dirigida por Shawn Levy y cuenta con un reparto encabezado por Ryan Reynolds, Mark Ruffalo y Jennifer Garner.

La historia comienza cuando Adam Reed, un piloto de combate del futuro, realiza un aterrizaje forzoso en el año 2022. Allí se encuentra con una versión de sí mismo cuando tenía tan solo 12 años.

Lo que podría parecer un encuentro imposible entre dos versiones de una misma persona termina convirtiéndose en el comienzo de una aventura en la que ambos tendrán que colaborar para intentar salvar el futuro.

A partir de ese momento, la película combina viajes temporales, persecuciones, tecnología futurista y grandes dosis de acción, pero también deja espacio para una historia mucho más personal.

Uno de los grandes atractivos de El proyecto Adam es precisamente que no se limita a ser una película de acción y ciencia ficción. Los viajes en el tiempo sirven como punto de partida para hablar de la familia, las decisiones que tomamos y la posibilidad de enfrentarnos a situaciones.

La película también apuesta por un tono muy accesible, mezclando aventura, comedia, ciencia ficción y emoción, por lo que funciona especialmente bien si buscas una cinta entretenida para ver en familia.

Disponible en Netflix, la plataforma la clasifica dentro de estos géneros y la describe como una aventura de ciencia ficción con viajes en el tiempo, persecuciones y comedia de acción.

Con 1 hora y 46 minutos de duración, El proyecto Adam tampoco exige una gran inversión de tiempo. La cinta avanza con bastante ritmo y aprovecha su premisa para introducir continuamente nuevos obstáculos y situaciones.

Su reparto reúne a varios nombres muy conocidos de Hollywood. A Reynolds, Ruffalo y Garner se suman Zoe Saldaña, Catherine Keener y Walker Scobell, este último interpretando al joven Adam.

Así que, si esta noche te apetece una aventura espacial y temporal con Ryan Reynolds, humor, acción y una historia familiar de fondo, El proyecto Adam es una alternativa perfecta.

Una película que utiliza los viajes en el tiempo para construir una aventura entretenida, pero que también deja espacio para hablar de la infancia, los padres y las decisiones que terminan marcando nuestro futuro.