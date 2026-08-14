Carlos Baute, 52 años: "Realizo ayuno intermitente, practico calistenia 5 veces a la semana y termino de cenar a las 19:30"

A sus 52 años, Carlos Baute mantiene una rutina en la que el deporte, la alimentación y unos horarios bastante definidos ocupan un lugar protagonista. El cantante reconoce que le encanta mantenerse activo y que intenta encontrar tiempo para entrenar incluso cuando está de viaje.

"Siempre hago deporte, me encanta. Ando surfeando desde los 13 años, es mi deporte favorito. Luego monto a caballo con la familia, con mis hijos pequeños", expresó en Men's Health. La actividad física forma parte de su vida desde hace décadas y combina diferentes disciplinas.

Una de sus principales apuestas es la calistenia, una modalidad de ejercicio basada principalmente en trabajar con el propio peso corporal. Baute asegura que la practica con mucha frecuencia. "Hago calistenia, cinco veces a la semana, cuatro mínimo cuando puedo".

El cantante Carlos Baute. Europa Press Europa Press

Ni siquiera los viajes son una excusa para dejarlo de lado. "Aunque esté de viaje necesito un gimnasio, con dos metros cuadrados me vale, no tengo excusa". Su objetivo es mantener la constancia independientemente de dónde se encuentre, adaptando los entrenamientos al espacio y tiempo posible.

La alimentación también ocupa un lugar importante dentro de sus hábitos. Baute asegura que no sigue una dieta excesivamente restrictiva y que disfruta de todo tipo de alimentos.

"Como de todo. Tengo una bendita genética delgada, lo que llamamos la bendición de los 5 estómagos. Puedo comer de todo, pero lo que sí hago cada vez es comer más ligero, menos fuerte".

Uno de los aspectos más llamativos son sus horarios con las comidas. Cuando está en casa intenta cenar pronto junto a sus hijos. "Si estoy en casa ceno muy temprano con mis hijos terminamos a las siete y media o así", contó.

Carlos Baute. David G. Folgueiras.

De esta manera la cena se convierte también en un momento familiar dentro de una jornada marcada por sus compromisos profesionales.

Baute también practica ayuno intermitente, dejando pasar varias horas entre la última comida del día y la siguiente. Sin embargo, reconoce que cuando rompe el ayuno no siempre opta por alimentos ligeros.

"Hago ayuno intermitente. De repente lo rompo con un panecito con jamón con chorizo o con huevos fritos con bacon, mi comida favorita".

El cantante apuesta así por un equilibrio en el que no renuncia a sus platos preferidos, pero intenta controlar las cantidades y hacer que sus comidas sean cada vez más ligeras. Para él, mantenerse activo y en forma no parece depender de una única regla, sino de combinar una alimentación variada con deporte.