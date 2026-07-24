Carlos Latre se suma a la lista de 'bajas' en Mediaset: no renovará tras su paso por 'Got Talent'

Mediaset España afronta un nuevo e importante movimiento en su plantel de rostros conocidos.

Carlos Latre no renovará su compromiso profesional con el grupo audiovisual una vez finalice la emisión de la actual edición de Got Talent, formato en el que ejerce como miembro del jurado.

La noticia, que marca el cierre de una etapa en la cadena, ha sido confirmada por el propio artista en una entrevista concedida a la revista Lecturas: "Después de 'Got Talent' finaliza mi contrato y mi colaboración con ellos", ha declarado el célebre comediante e imitador.

El imitador Carlos Latre. Mediaset

Con este anuncio, Latre desvincula su futuro inmediato de la compañía de Fuencarral tras completar sus compromisos en el concurso de talentos, un proyecto que asumió tras la cancelación de Babylon Show a principios de temporada.

Lejos de detener su actividad, el humorista castellonense enfoca ya sus energías en otros proyectos multidisciplinares donde su talento vocal vuelve a ser el gran protagonista.

Entre ellos destaca su reciente y destacado trabajo en el cine de animación, donde ha vuelto a prestar su versátil voz a uno de los personajes más icónicos de la saga cinematográfica de Tadeo Jones en su última y más reciente entrega.

Vientos de cambio en la parrilla de Mediaset

La marcha de Carlos Latre se enmarca en una fase de profunda reestructuración y movimiento constante dentro de Mediaset España, que continúa remodelando su catálogo de contenidos y su equipo de profesionales de cara a las próximas temporadas.

La cadena atraviesa una etapa de drásticos giros estratégicos en la que no le está temblando el pulso para ajustar sus contenidos de forma inmediata.

Un claro ejemplo de esta política de cambios ha sido la cancelación in extremis de Amor o lo que surja, el programa de Carlos Lozano, un espacio proyectado inicialmente para cubrir la oferta estival que fue retirado de manera fulminante, obligando a reconfigurar la programación a contrarreloj.

Carlos Latre en 'Babylon Show'. Mediaset

En el área informativa y de representación institucional, la cadena ha copado titulares recientemente tras confirmarse el cese de María Casado como copresentadora de Informativos Telecinco Fin de Semana y redactora jefa del área audiovisual, una decisión que reorganiza el liderazgo periodístico de la cadena tras su breve etapa en el formato.

En el extremo opuesto, el grupo de comunicación ha sacudido el mapa televisivo con uno de los fichajes más sonados de los últimos tiempos: la incorporación de Josep Pedrerol.

El periodista catalán desembarca en el universo Mediaset para liderar la información deportiva de la mano de su exitoso e icónico espacio El Chiringuito.

La cúpula del grupo ha sumado otra importante baza para revitalizar sus tardes: el lanzamiento de Rueda la letra.

Este nuevo concurso diario, que recupera para la pantalla de Telecinco la codiciada prueba de El Rosco, estará conducido por Carlos Sobera y dirigido por Rafa Guardiola, histórico responsable de Pasapalabra.

Con este catálogo de movimientos drásticos, Mediaset busca dar un golpe de efecto y reforzar de forma definitiva la competitividad de su oferta de contenidos.