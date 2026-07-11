Ya es oficial: se cancela una de las mejores series de 2026 protagonizada por Emilia Clarke tras una temporada

Malas noticias para los seguidores de Ponies. El servicio de streaming Peacock ha confirmado oficialmente la cancelación de la serie de espionaje protagonizada por Emilia Clarke y Haley Lu Richardson, poniendo fin a la ficción tras una única temporada de ocho episodios.

La decisión llega apenas unos meses después de su estreno, pese a que la producción había logrado conquistar a la crítica especializada y se había convertido en una de las series mejor valoradas del año.

Ambientada en 1977, Ponies trasladaba a los espectadores a plena Guerra Fría para seguir la historia de Bea y Twila, dos secretarias de la embajada estadounidense en Moscú que llevaban una vida completamente anónima.

Todo cambia cuando sus maridos, agentes secretos, mueren en circunstancias misteriosas. A partir de ese momento, ambas son reclutadas por la CIA y se ven envueltas en una peligrosa conspiración internacional que las obliga a convertirse en espías improvisadas.

Uno de los aspectos que más destacaron las críticas es la química entre Emilia Clarke y Haley Lu Richardson, además de su original mezcla de thriller de espionaje, humor y drama.

La producción recibió muchas valoraciones positivas convirtiéndose en una de las ficciones mejor recibidas del 2026 por la crítica, aunque ese respaldo no fue suficiente para garantizar su continuidad.

Según diversos medios estadounidenses, el principal motivo de la cancelación habría sido la falta de audiencia. Aunque el estreno recibió una importante campaña promocional y excelentes críticas, la serie no consiguió alcanzar el volumen de espectadores deseado.

La noticia ha provocado una oleada de reacciones entre los seguidores de la ficción, especialmente porque la primera temporada concluía con varios giros importantes y numerosas tramas abiertas que estaban pensadas para desarrollarse en futuras entregas.

El cocreador David Iserson ha lamentado públicamente la decisión, asegurando sentirse muy orgulloso del trabajo realizado y animando al público a seguir descubriendo la serie pese a que no tendrá continuación.

El film ha sufrido las dificultades de la era en la que vivimos de streaming. Ya no es suficiente con agradar al espectador y tener unas buenas reseñas, sino que se debe conseguir un cierto número de visualizaciones establecido por la plataforma porque si no no existe continuación.

Para Emilia Clarke supone un nuevo revés televisivo después de regresar como protagonista a la pequeña pantalla por primera vez desde el final de Juego de Tronos. Aun así, Ponies es una serie diferente, interesante y que apuesta por una única serie de espionaje.