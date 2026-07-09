El restaurante familiar donde Alaska (63) es cliente habitual: "Tiene una carta buenísima y productos artesanos"

Alaska y el restaurante Los Chopos, en La Jineta. GTRES

No todos los grandes descubrimientos gastronómicos se esconden tras las puertas de restaurantes con estrella Michelin. A veces basta hacer kilómetros por carretera para encontrar con un sitio en el que se coma bueno, bonito y barato.

Eso fue lo que le pasó a Alaska y Nacho Canut con Los Chopos. Los componentes del grupo Fangoria quedaron enamorados de este restaurante de La Gineta, Albacete, después de hacer una de sus paradas en plena gira.

"Tiene una carta buenísima y productos artesanos. Para muestra, las mejores rosquillas que hemos comido nunca", reconocen.

La confesión se produjo en el marco de la edición de los Soletes de Verano de la Guía Repsol, donde ambos desvelaron algunos de sus establecimientos favoritos.

Y es que el restaurante, situado en el kilómetro 240 de la Autovía de Alicante (A-31), a apenas 10-15 minutos de Albacete, ha pasado a ser una parada habitual cuando Fangoria viaja hacia la costa levantina o regresa a Madrid tras un concierto.

El establecimiento es uno de los restaurantes de carretera más conocidos de Castilla-La Mancha. Sus instalaciones se dividen en tres espacios diferenciados: un buffet, un restaurante a la carta, especialmente reconocido por sus carnes a la brasa, y una cafetería donde los dulces tradicionales ocupan un lugar protagonista.

Precisamente allí, acompañando un café antes de retomar el viaje, es donde las rosquillas artesanas conquistaron el paladar de Alaska y Nacho Canut.

Alaska y Nacho Canut. GTRES

Además de su oferta gastronómica, Los Chopos dispone de una tienda de productos típicos manchegos en la que es posible adquirir embutidos, quesos y una amplia selección de dulces regionales.

La presencia de Alaska en este establecimiento no responde a una visita puntual. Es frecuente que el propio restaurante comparta fotografías de la cantante en sus redes sociales, al igual que numerosos seguidores que coinciden con ella durante alguna de sus paradas antes de actuar.

Frecuentado por políticos

Una imagen que refleja la rutina de muchos artistas, para quienes los restaurantes de carretera terminan convirtiéndose en una especie de segundo hogar durante los meses de gira.

Pero la vocalista de Fangoria no es la única personalidad que hace un alto en el camino en Los Chopos. El local también ha recibido la visita de numerosos representantes políticos, entre ellos Emiliano García-Page y Santiago Abascal, además de transportistas, familias y viajeros que recorren esta vía.

Su actividad va incluso más allá de la restauración diaria, ya que dispone de amplios salones donde se celebran bodas, comuniones, eventos de empresa y otras celebraciones.

Y aunque Los Chopos ocupa un lugar destacado entre sus preferencias, no es el único restaurante que figura entre los favoritos de Alaska.

Home Burger, otro de los restaurantes favoritos de Alaska para comer. Home Burger

La artista también ha manifestado en distintas ocasiones su afición por Home Burger, conocido por sus hamburguesas elaboradas con carne ecológica, sus aros de cebolla y sus opciones vegetarianas a base de garbanzos.

Asimismo, otro de sus locales de referencia es Zara, donde incluso uno de los platos de la carta lleva su nombre y combina ropa vieja con picadillo criollo acompañado de arroz blanco.