Audiencias: 'La Revuelta' de Broncano vuelve a perder contra 'Horizonte' y marca su segunda peor marca del curso

RTVE está viviendo un mes dulce gracias a los partidos que está ofreciendo en abierto a través de La 1. Sin embargo, los cambios de programación están haciendo que los datos de La Revuelta se estén resintiendo cuando la temporada televisiva languidece.

Este miércoles, el programa de David Broncano sufrió un duro revés en su horario habitual -el Brasil-Ghana se emitió de madrugada (19,6%)- al registrar un 8,1% de cuota de pantalla, tal y como informa Dos30'.

Se trata del segundo peor resultado de la temporada, y el tercero peor desde que Broncano llegara a la televisión pública hace dos años.

De hecho, La Revuelta solo reunió a 880.000 espectadores con Fernando Arrabal de invitado. Es la segunda entrega menos vista en su franja del curso.

Broncano también está sufriendo el buen momento por el que atraviesa Horizonte gracias a los escándalos de corrupción que salpican al PSOE.

#LaRevueltaTVE en @la1_tve en su horario habitual firma un 8.1% de share y una media de 880.000 espectadores



⚡️ Más de 3.5 millones de espectadores conectaron en algún momento con el programa#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/lancEgRGRU — Dos30' (@Dos30TV) June 25, 2026

Y es que, como ya pasara el lunes, el espacio de actualidad que presentan Iker Jiménez y Carmen Porter en Cuatro superó al show de La 1 con un 9,4%.

De todas formas, el access vuelve a ser territorio de El Hormiguero de Pablo Motos. El programa de Antena 3 se mantiene con un 13,8% de share coincidiendo con la visita de Àngel Llàcer, que presentó su nuevo programa Congelados.

LÍDER ABSOLUTO @El_Hormiguero en los últimos días de la temporada en @antena3com



🐜 Firma un 13.8% de share y una media de 1.503.000 espectadores



🐜 Más de 3.8 millones de espectadores conectaron en algún momento con el programa#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/IBNmWBx4K8 — Dos30' (@Dos30TV) June 25, 2026

Larga vida a #Horizonte en el access de @cuatro firmando un 9.4% de cuota, 1.023.000 y 2.909.000 espectadores únicos



📢 2ª OPCIÓN entre todas las cadenas



📢 10.1% en el TC#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/FxDFrMgWkZ — Dos30' (@Dos30TV) June 25, 2026

Lo cierto es que El Hormiguero ha demostrado una gran estabilidad a lo largo de todo el año. Y no solo frente a La Revuelta, también ha salido indemne del salto de Iker Jiménez al access.

Así las cosas, El Hormiguero volverá a ser el programa más visto de la televisión al promediar un 14,5% y 1,8 millones de espectadores, liderando por duodécima temporada consecutiva.

La noche se cierra con unas cifras bastante anodinas, porque ninguna oferta es capaz de alcanzar el doble dígito. Lo más competitivo fue ¡Salta! en Antena 3 (8,9%).

Por detrás, First Dates Summer marcó un 8,3% en Telecinco; la previa del Brasil-Ghana un 7% en La 1; Viajeros Cuatro un 5,1% y La noche de Aimar un 4,2% en laSexta.