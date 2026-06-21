'Anatomía de un instante' arrasa con 14 galardones en los Premios Anillos de Oro 2026: listado completo de premiados

Alberto Rodríguez recibiendo el premio a 'Mejor serie'. Cedida a EL ESPAÑOL

La ficción española ya tiene sus propios galardones. Este sábado, 20 de junio, Santa Cruz de Tenerife acogió la primera edición de los Premios Anillos de Oro.

Unos reconocimientos creados para distinguir el talento, la creatividad y la excelencia de las series producidas en España. Impulsados por el Círculo de Profesionales de las Series Españolas y producidos por Womack Group.

Estos nuevos premios nacen con la vocación de convertirse en una referencia para la industria audiovisual nacional, poniendo en valor el trabajo de todos los profesionales que participan en la creación de las ficciones televisivas.

Y si hubo una gran protagonista en esta primera edición fue Anatomía de un instante.

La serie se convirtió en la gran vencedora de la noche al cosechar un total de 14 galardones, imponiéndose con claridad al resto de producciones nominadas y confirmando su condición de una de las ficciones más destacadas del año.

Elena Sánchez y Santi Millán presentando la gala de los Premios Anillos de Oro 2026. Cedida a EL ESPAÑOL

Entre los premios más importantes obtenidos por la producción figuran el de Mejor Serie Dramática, Mejor Actor Protagonista para Álvaro Morte y Mejor Guion Adaptado para Rafael Cobos, Fran Araújo y Alberto Rodríguez.

Además, la serie fue reconocida en numerosas categorías técnicas y artísticas, reflejando el amplio respaldo recibido por parte de los profesionales del sector.

La gala, celebrada en el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife, reunió a actores, guionistas, directores, productores y representantes de la industria audiovisual española en una cita que sirvió para reivindicar el gran momento que atraviesan las series nacionales.

La ceremonia estuvo conducida por la periodista Elena S. Sánchez y el actor Santi Millán, quienes guiaron una noche marcada por los reconocimientos y las emociones.

El palmarés también dejó espacio para otros títulos destacados. Carmen Machi fue reconocida como Mejor Actriz Protagonista por Celeste, mientras que Poquita Fe se alzó con el premio a Mejor Serie de Ficción Comedia.

Por su parte, Esta ambición desmedida, el proyecto documental vinculado a C. Tangana, obtuvo el galardón a Mejor Serie de No Ficción y también fue premiada por su música.

Antonio Resines después de recibir el Premio de Honor en los Premios Anillos de Oro 2026. Gtres

Uno de los momentos más emotivos de la velada fue la entrega del Premio de Honor a Antonio Resines.

El actor recibió el reconocimiento a toda una trayectoria ligada a la televisión, el cine y el teatro, convirtiéndose en una de las figuras más aplaudidas de la noche.

La gala contó además con las actuaciones de Belén Aguilera, Soleá Morente, La Bien Querida, Ale Acosta y Las Revoltosas, junto a la Orquesta Filarmónica de Tenerife dirigida por Diego Navarro.

Con esta primera edición, los Premios Anillos de Oro dan el primer paso para consolidarse como el gran escaparate anual de la ficción española. Y lo hacen con una triunfadora indiscutible: Anatomía de un instante, la serie que escribió la primera gran página de la historia de estos nuevos galardones con 14 premios en una sola noche.

Listado completo de premiados

Premio de Honor - Antonio Resines

- Antonio Resines Mejor guion original - Alauda Ruíz de Azúa, Eduard Sola y Júlia de Paz por Querer

- Alauda Ruíz de Azúa, Eduard Sola y Júlia de Paz por Querer Mejor guion adaptado - Rafael Cobos, Fran Araújo y Alberto Rodríguez por Anatomía de un instante

- Rafael Cobos, Fran Araújo y Alberto Rodríguez por Anatomía de un instante Mejor edición o montaje - José M. G. Moyano por Anatomía de un instante

- José M. G. Moyano por Anatomía de un instante Mejor postproducción y recursos digitales - José M. G. Moyano por Anatomía de un instante

- José M. G. Moyano por Anatomía de un instante Mejor serie internacional - The Walking Dead: Daryl Dixon T.3

Rafael Cobos, Fran Araújo y Alberto Rodríguez en los Premios Anillos de Oro 2026. Gtres

Mejor Film Commission / Film Office - Ex Aequo: Andalucía Film Commission y Film Madrid Region

- Ex Aequo: Andalucía Film Commission y Film Madrid Region Mejor serie latinoamericana - Los mil días de Allende

- Los mil días de Allende Mejor intérprete de reparto - Eduard Fernández por Anatomía de un instante

- Eduard Fernández por Anatomía de un instante Mejor dirección de arte - Pepe Domínguez del Olmo por Anatomía de un instante

- Pepe Domínguez del Olmo por Anatomía de un instante Mejor dirección de producción - Álex Miyata por Anatomía de un instante

- Álex Miyata por Anatomía de un instante Mejor casting - Eva Leira y Yolanda Serrano por Anatomía de un instante

- Eva Leira y Yolanda Serrano por Anatomía de un instante Mejor actriz protagonista - Carmen Machi por Celeste

- Carmen Machi por Celeste Mejor vestuario - Helena Sanchís, con la colaboración especial de Ana Locking, por La vida breve

- Helena Sanchís, con la colaboración especial de Ana Locking, por La vida breve Mejor maquillaje y peluquería - Yolanda Piña y Nacho Díaz por Anatomía de un instante

- Yolanda Piña y Nacho Díaz por Anatomía de un instante Mejor fotografía - Álex Catalán por Anatomía de un instante

- Álex Catalán por Anatomía de un instante Mejor sonido - Daniel de Zayas por Anatomía de un instante

Foto de familia en los Premios Anillos de Oro 2026. Cedida a EL ESPAÑOL