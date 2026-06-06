Ya es oficial: la última película de la mayor saga de zombis de la historia arranca y tiene nuevo protagonista

La cuenta atrás ya ha comenzado para los amantes del cine de terror y ciencia ficción. La que está llamada a convertirse en la despedida definitiva de una de las sagas más influyentes de todos los tiempos ya ha arrancado oficialmente su producción.

Twilight of the Dead, la última historia concebida por George A. Romero antes de su fallecimiento, ya está en marcha y además contará con un nuevo protagonista al frente del reparto.

Considerado el padre del cine moderno de zombis gracias a títulos como Night of the Living Dead o Day of the Dead, Romero dejó escrita la idea de lo que sería el capítulo final de su universo apocalíptico antes de fallecer en 2017.

Ahora, varios años después de su muerte, el proyecto se ha convertido en una realidad. El rodaje de Twilight of the Dead ya está en marcha y supondrá el cierre definitivo de una franquicia que revolucionó para siempre la forma de entender las historias de muertos vivientes en el cine.

Inicialmente la película iba a estar dirigida por Brad Anderson, conocido por títulos como The Machinist, pero finalmente se pondrán al frente los hermanos Doron y Yoav Paz.

El guion ha sido desarrollado a partir de las notas e ideas originales que Romero dejó antes de morir junto al guionista Paolo Zelati.

Tras su muerte, Zelati obtuvo el permiso para expandir ese borrador y completar el guion definitivo, sumando al equipo a los escritores Joe Knetter y Robert L. Lucas con el firme compromiso de respetar la visión de su difunto amigo.

Una de las grandes novedades es la incorporación de un nuevo protagonista que tomará el relevo dentro de la saga. Después de que la actriz Milla Jovovich saliera del proyecto, quien inicialmente tenía que ser la cabeza de reparto, Kate Beckinsale será quien la sustituya.

La historia estará ambientada en un mundo donde los últimos supervivientes humanos viven aislados mientras los zombis han evolucionado y continúan adaptándose a un planeta prácticamente devastado.

Según han adelantado los productores, la película buscará mantener el tono social y reflexivo que siempre caracterizó el cine de Romero, utilizando el apocalipsis zombi como una metáfora de los problemas contemporáneos.

Para muchos aficionados, Twilight of the Dead representa mucho más que una película de zombis. Se trata del último capítulo de una saga que comenzó hace más de medio siglo y que cambió para siempre la cultura popular.

Si todo va sobre lo previsto, los aficionados podrán disfrutar de esta última película a finales de 2027.