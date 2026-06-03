Ya es oficial: La precuela de la serie 'Juego de Tronos' ya tiene sus primeras imágenes con un importante protagonista

Los seguidores del mundo de Juego de Tronos están de suerte. Después de la tercera temporada de La Casa del Dragón y de un año marcado por El caballero de los siete reinos, el universo creado por George R. R. Martin sigue creciendo.

Esta vez no llegará en forma de serie ni de película. La nueva precuela ambientada en Poniente de una de las series más exitosas de las plataformas digitales dará el salto a los escenarios gracias a una ambiciosa producción teatral desarrollada por la Royal Shakespeare Company.

Y ya hay un primer adelanto. La producción ha publicado sus primeras imágenes promocionales y un primer póster oficial que pone el foco en uno de los personajes más fascinantes y enigmáticos de todo el serial: el Rey Loco, Aerys II Targaryen.

El trono de hierro de la serie 'Juego de Tronos' HBO

El espectáculo se estrenará en Reino Unido el próximo 20 de julio y se extenderá hasta el 5 de septiembre. La expectación ha sido tan elevada que la mayoría de las fechas ya han colgado el cartel de sold out apenas unas semanas después de ponerse a la venta.

El precio de los tickets rondan entre las 18 libras la más barata y 110 libras la más cara. Como decimos, todavía quedan algunas entradas, pero ya la disponibilidad es muy limitada.

La obra permitirá explorar de cerca la vida del monarca que marcó el destino de los Siete Reinos y cuya caída desencadenó muchos de los acontecimientos posteriores que desembocarían en la historia conocida por millones de espectadores.

Considerado uno de los personajes más importantes de la saga pese a no aparecer directamente en la serie original, el Rey Loco sigue siendo una figura rodeada de misterio décadas después de su muerte.

El proyecto cuenta con nombres de primer nivel detrás de las cámaras. El texto está adaptado por Duncan McMillan y dirigido por Dominic Cooke, mientras que George R. R. Martin figura como productor ejecutivo.

La expectación que rodea a esta nueva producción no es casual. Desde que Juego de Tronos llegó a HBO en el año 2011, la ficción basada en las novelas de Martin se convirtió en un auténtico fenómeno mundial.

Daenerys Targaryen en 'Juego de tronos'

Durante ocho temporadas, millones de espectadores siguieron las luchas de poder entre las grandes casas, convirtiendo a la serie en una de las producciones más exitosas e influyentes de la historia de la televisión.

Personajes como Daenerys Targaryen, Jon Snow o Tyrion Lannister pasaron a formar parte de la cultura popular, mientras que el universo del Trono de Hierro continuó expandiéndose con nuevas series, libros y ahora también producciones teatrales.