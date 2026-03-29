De medallista olímpico a la tele: Cristian Toro, el nuevo portavoz de deportes de Vox, participó en 'Supervivientes' y en 'MyHyV'

El medallista olímpico Cristian Toro, ha sido nombrado nuevo portavoz de deportes de Vox.

El que fuera medallista olímpico Cristian Toro ha sido nombrado portavoz nacional de Deportes por Vox.

El deportista, que fue campeón olímpico en Río 2016, será, a partir de ahora, el encargado de representar los valores de la agrupación, reforzar su discurso y transmitir mensajes en materia deportiva ante los medios de comunicación.

Su nombramiento fue anunciado el pasado viernes, 26 de marzo, en un acto del partido en Barcelona. Todo ello acompañado de un vídeo en el que él mismo comparte su historia y expone su visión del deporte como elemento de identidad y unidad nacional.

Lo cierto es que la elección del atleta para este cargo tiene su razón de ser. Y es que, además de contar una amplia trayectoria deportiva a sus espaldas, Toro ha hecho sus pinitos en la televisión. Ha pasado por dos de los formatos de mayor éxito de Telecinco, así que sabe bien cómo desenvolverse ante las cámaras.

🔴ÚLTIMA HORA | El medallista olímpico Cristian Toro, nuevo portavoz nacional de Deportes de VOX:



"Quiero que el deporte vuelva a ser motivo de unión y orgullo para España, no de división ni de enfrentamiento"



¡Enhorabuena, @TORO_CT7! 🇪🇸 pic.twitter.com/Um3rgMcwMQ — VOX 🇪🇸 (@vox_es) March 27, 2026

De Venezuela al oro olímpico en Río

Nacido en La Guaira (Venezuela) en 1992, Toro llegó a España siendo niño y desarrolló prácticamente toda su carrera deportiva dentro del piragüismo.

Especialista en aguas tranquilas, despuntó en las pruebas de velocidad en kayak, especialmente en el K2 200 metros, donde alcanzó su mayor logro.

Junto a Saúl Craviotto, se proclamó campeón olímpico en los Juegos de Río 2016, convirtiéndose en uno de los grandes protagonistas de aquella cita y en símbolo de la aportación del deporte minoritario al medallero español.

Nacionalizado español y asentado desde joven en la localidad de Viveiro (Lugo), se hizo un nombre en el piragüismo de velocidad. No cabe duda de que ha logrado hacerse un hueco en el ámbito del deporte acuático de deslizamiento a nivel internacional.

Su nueva responsabilidad en Vox lo sitúa como uno de los rostros llamados a pilotar el discurso del partido en materia deportiva, capitalizando su experiencia en la alta competición.

Cristian Toro en 'Mujeres y hombres y viceversa'.

Un rostro conocido en televisión

Precisamente por el nuevo rol que asume dentro de la agrupación de derechas llama tanto la atención el hecho de que haya pasado por dos formatos de la cadena Mediaset.

Y es que, además de triunfar en la élite deportiva, Cristian Toro ha hecho notables incursiones en la pequeña pantalla. Una de ellas tuvo lugar hace ya 14 años, cuando participó en Mujeres y hombres y viceversa, en el año 2012.

En el dating show, presentado por Emma García, se mostró cercano, extrovertido y dispuesto a conectar con una audiencia joven. Fue Pipi Estrada, quien entonces ejercía como asesor del amor, quien lo invitó al plató del espacio.

Allí consiguió una silla como pretendiente de Gala Caldirola. Llegaron a tener varias citas. Incluso pareció existir cierta química entre ellos. Ella, finalmente, admitió sentir algo por Alberto Santana. Pero se decantó por Toro.

Tras un breve idilio con la joven, el piragüista tuvo un romance con un rostro conocido en el ámbito de los medios deportivos, la periodista Irene Junquera, conocida por colaborar en Zapeando, Supervivientes, y la séptima edición de Gran Hermano VIP.

Cristian Toro y Saúl Craviotto. Reuters

Anunció su retirada en 2024

Tiempo después, Toro entró en las listas de Vox para las elecciones municipales celebradas en mayo de 2023. Deseaba con ello convertirse en concejal de Deportes del Ayuntamiento de Madrid, junto a Javier Ortega Smith.

Apenas un año más tarde, en 2024, anunció su retirada del deporte profesional. En un emotivo acto en el COE, comunicó su decisión de abandonar el piragüismo de élite y cerrar una exitosa trayectoria deportiva.

Así, con tan solo 31 años, decidió decir adiós a una etapa marcada por importantes logros para emprender nuevos retos profesionales.

Cristian Toro, con su mujer, Susana Salmerón. Gtres

Casado y padre de un hijo

En 2025 regresó a la televisión. Cristian Toro reapareció ante las cámaras como defensor del karateka Damián Quintero en Supervivientes.

Una vez más, volvió a demostrar sus destrezas en un plató. Fue el encargado de defender a su amigo de las críticas. "Creo que se está tomando todo lo de Damián con mucha polémica", decía entonces en una entrevista con la web de Telecinco.

"Ha llegado a un formato que no conoce, y le ha coincidido que el entorno ha visto en él un rival bastante fuerte y le han metido una presión desmedida. Le han ofendido en varias ocasiones y se ha visto arrinconado", expresaba.

En el plano personal, Cristian Toro ha construido una sólida familia al lado de Susana Salmerón, con la que tiene un hijo en común llamado Alejandro.

La pareja se dio el 'sí, quiero' en agosto de 2021 en la finca La Atlántida de la localidad pontevedresa de O Grove. Con su enlace frente al mar sellaron una historia de amor que había comenzado cuatro años atrás, en 2017.

Fichaje de Vox

Tras su nombramiento como portavoz de Deportes de Vox, Cristian Toro se ha pronunciado sobre su nuevo cargo. "El deporte me lo ha dado todo", ha destacado en sus redes sociales.

"Hoy asumo este reto con orgullo y responsabilidad para devolverle a España un deporte que una, que inspire y que nos haga sentir orgullosos", ha subrayado desde su cuenta de X.

Acostumbrado a entrevistas, platós y focos, Cristian Toro estrena cargo en la formación de Santiago Abascal con una imagen bastante conocida para parte del público, lo que facilita su tarea a la hora de trasladar mensajes sobre política deportiva de cara a la prensa.

El breve, pero intenso bagaje, que adquirió en Telecinco, resulta ahora sumamente útil en su recién estrenado papel como portavoz.