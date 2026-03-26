Es oficial: 'Entre tierras', la serie de Antena 3 que protagoniza Megan Montaner, se verá en Italia de la mano de Mediaset

Entre Tierras, la serie de Antena 3, se verá en Mediaset Italia. Así será tras el acuerdo de emisión que han cerrado ambas compañías en el festival Series Mania, celebrando en Lille (Francia) entre el 20 y 27 de marzo.

La serie protagonizada por Megan Montaner da un nuevo salto internacional, ahora al país alpino y a través del grupo propietario de la cadena rival de Antena 3, Telecinco.

Eso sí, no es la primera vez que se da esta situación. Series de Antena 3 como El secreto de Puente Viejo o Bandolera ya se emitieron en Canale 5.

Después de convertirse en la ficción más vista de la televisión de 2024, la de Boomerang se consolidó como un fenómeno audiovisual internacional, logrando situarse durante semanas entre las series más vistas de los países a los que llegó.

Entre Tierras es un drama emocional ambientado en la España rural de los años 70. Cuenta con 10 episodios de 50 minutos y su elenco cuenta con actores de la talla de Megan Montaner, Unax Ugalde, Juanjo Puigcorbé, Carlos Serrano o Clara Garrido.

El acuerdo coincide con el estreno de su segunda temporada en Atresplayer el pasado 15 de marzo. Después de ser presentada en el Festival de Málaga, cada domingo la plataforma de Atresmedia estrena un nuevo episodio.

Rodolfo Sancho, en una imagen promocional de 'Entre Tierras'. Atresmedia

Entre Tierras pronto llegará al prime time de Antena 3. La nueva tanda cuenta con fichajes de altura, entre ellos, el de Rodolfo Sancho.

La serie supone el regreso del actor a la televisión, después del mediático caso de su hijo, Daniel Sancho. El joven fue condenado a cadena perpetua por el asesinato premeditado del cirujano colombiano Edwin Arrieta en Tailandia.

“Volver al trabajo ha sido volver a la normalidad. Volver a casa”, comentaba en declaraciones a EL ESPAÑOL en la cita malagueña, en una entrevista en la que el único requisito era no preguntar sobre cuestiones personales.

La recepción de la primera temporada de Entre Tierras en el abierto fue realmente satisfactoria para Antena 3: promedió un 12,4% de cuota de pantalla y 1,3 millones de espectadores entre enero y marzo de 2024.

Atresmedia Sales en Series Mania

Además de Entre Tierras, Atresmedia Sales ha presentado en Series Mania 2026 algunas de sus principales apuestas de ficción de la temporada, entre las que se encuentra Las hijas de la criada, adaptación de la novela de Sonsoles Ónega y ganador del Premio Planeta 2023.

Además, el Grupo también ha presentado La Nena, serie dirigida por Paco Cabezas. La adaptación libre de la tercera novela homónima de la saga de Carmen Mola llegará el próximo 12 de abril a Atresplayer tras La Novia Gitana y La Red Púrpura.

También Padre no hay más que uno, la serie, una alocada comedia familiar que ya puede verse en Atresplayer y que supone el salto a televisión de la saga cinematográfica de Santiago Segura.