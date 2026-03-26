Es oficial: la productora de Ana Rosa Quintana pone en marcha la segunda temporada de la serie 'El marqués' tras su éxito

El Marqués tendrá segunda temporada. Kaixo Content, la nueva filial en Navarra de Unicorn Content, la productora de Ana Rosa Quintana, amplía el universo de su primera serie original tras el buen rendimiento que tuvo la primera temporada en Telecinco y que estuvo basada en el crimen de Los Galindos.

Así lo ha confirmado Mediaset este jueves, día 26 de marzo. El Marqués, 1985 será una ficción inspirada en un hecho real.

Está ambientada en los años 80 y sitúa de nuevo al periodista Onofre Romera, el protagonista de la primera, en el centro de una investigación criminal marcada por la delincuencia, la corrupción policial y las tensiones sociales de aquella época.

La nueva entrega girará en torno a la desaparición de Santiago Corella ‘El Nani’, un suceso que conmocionó a la sociedad española de la época.

Junto a José Pastor, el reparto principal incorpora a Fran Perea, Jorge Usón, Gonzalo de Castro y Cinta Ramírez. Pablo Louazel, Carlos Librado, y Vito Rogado, entre otros intérpretes, completan el elenco de esta nueva temporada.

Secuencia de 'El Marqués, 1985', con Gonzalo de Castro, Jorge Usón y Fran Perea.

Este proyecto de Mediterráneo Mediaset España Group y Prime Video está dirigido por José Ramón Ayerra (Los Serrano y Los hombres de Paco) y ha sido creado por Ignacio del Moral, David Planell, Begoña Álvarez (directora de Ficción de Unicorn) y Abel Alfonso.

Como se decía líneas más arriba, la primera temporada de El Marqués fue todo un éxito para la cadena de Fuencarral. Protagonizada por José Pastor y Víctor Clavijo, los seis capítulos obtuvieron una media del 11,4% de share, un dato que está por encima de los que se mueve Telecinco.

El Marqués supuso un punto de inflexión para Unicorn Content, pues antes tan solo había desarrollado la segunda y la tercera temporada de Desaparecidos. En cartera tiene también Marusía. Vientos de honor, que ya está grabada.

Y en 2024 se supo que la compañía se había hecho con los derechos de la novela Mira a esa chica, escrita por Cristina Araújo Gámir, para adaptarla en serie.

'El Marqués, 1985'

Tras el éxito de su primera entrega, la serie retoma la historia de Onofre Romera (José Pastor), el joven periodista que ahora se ha consolidado en Madrid como reportero de sucesos en la revista Impresión.

Allí todos le llaman ‘Marqués’, un apodo nacido del artículo sobre aquellos asesinatos de Los Galindos que nunca llegó a publicarse, pero que le abrió las puertas del oficio.

Rodaje de 'El Marqués, 1985'.

Decidido a demostrar el valor del periodismo de investigación, Onofre comienza a indagar en la desaparición de ‘El Nani’, un nuevo caso que podría lanzar por fin su carrera y que sirve de punto de partida para esta nueva temporada, inspirada en hechos reales aunque con personajes y situaciones ficcionados.