Entramos en la casa de Risto Mejide (51 años) en Madrid: un chalet de estilo minimalista con 2 plantas, piscina y gimnasio

Risto Mejide es una de las figuras más polifacéticas y reconocidas de la comunicación en España. Su popularidad comenzó en 2006 cuando irrumpió en televisión como el polémico jurado de Operación Triunfo, donde destacó por un estilo directo y crítico que pronto lo convirtió en uno de los rostros más comentados del formato.

Desde entonces, ha consolidado una trayectoria televisiva sólida al frente de programas de gran éxito como Viajando con Chester, Todo es mentira o como jurado de Got Talent España.

Sin embargo, cuando se apagan los focos y termina la jornada televisiva, el comunicador encuentra la calma en su casa: un refugio personal pensado para desconectar del ritmo frenético de la televisión.

Risto Mejide, presentador de 'Todo es mentira'. Mediaset España

El presentador vive en un exclusivo chalet situado en la Colonia Ciudad Jardín Alfonso XIII, dentro del distrito de Chamartín en Madrid, una zona conocida por su tranquilidad y su carácter residencial de alto nivel. Se instaló en esta moderna vivienda tras trasladarse definitivamente a la capital en 2020.

La propiedad, de dos plantas, cuenta con piscina privada y varios espacios diseñados para el descanso y la concentración.

Más que una casa pensada para impresionar, su interiorismo apuesta por la calidad de las piezas y la armonía del conjunto. El resultado es un ambiente que transmite calma y que parece concebido para la lectura, la reflexión y la creatividad.

La biblioteca: el corazón de la casa

Si hay un espacio que define el hogar de Mejide es su biblioteca. Aunque no alcanza las dimensiones de la impresionante biblioteca de dos plantas que tenía en Cerdanya, sigue siendo el auténtico corazón de la vivienda.

Los libros no solo cumplen una función estética: aportan calidez acústica y visual al ambiente y reflejan una de las grandes pasiones del presentador, la lectura.

Durante la cuarentena, esta estancia llegó a convertirse incluso en su improvisado "plató" para intervenir en televisión desde casa. Hoy funciona también como despacho y como centro de gravedad del salón.

En uno de los rincones destaca un piano vertical blanco. Situado sobre suelos claros o alfombras neutras, se convierte en un punto focal dentro del espacio.

La pieza no es meramente decorativa. Refuerza la faceta creativa y melómana del comunicador, que lo utiliza para practicar y también para compartir momentos musicales con su hija Roma.

El salón rompe con la imagen más rígida que muchos podrían asociar al presentador. Allí domina un gran sofá modular, bajo y extremadamente mullido, que aporta una sensación de libertad y confort.

La vivienda sigue una paleta cromática neutra basada en grises, negros y blancos, donde la luz natural y los libros adquieren todo el protagonismo.

Entre las estancias más funcionales se encuentra un pequeño gimnasio doméstico. Equipado con máquinas de alta gama y diseño industrial limpio, se integra visualmente con el resto de la casa sin romper su estética minimalista.

En el exterior, la piscina mantiene líneas arquitectónicas puras y sobrias. Una enredadera que trepa por una pared blanca introduce un toque orgánico en el conjunto.

Con las altas temperaturas del verano madrileño, este espacio se convierte, previsiblemente, en uno de los más disfrutados por la familia.

En el vestidor, la iluminación LED oculta en los perfiles de los armarios cumple un papel clave. No se trata de una luz general, sino de una iluminación dirigida que convierte la ropa casi en una exposición.

En toda la casa se repite un juego de contrastes entre materiales fríos —vidrio, metal o piedra— y otros más cálidos, como alfombras de pelo largo o terciopelo en el cabecero del dormitorio.

Un estilo que refleja su personalidad

El resultado es una vivienda que mezcla minimalismo contemporáneo con un aire ecléctico y masculino. Un espacio pensado tanto para la concentración intelectual como para la vida familiar.

En definitiva, la casa madrileña de Risto Mejide refleja bien la personalidad de su propietario: alguien que valora la tradición —los libros, la música— pero que vive plenamente conectado con la modernidad del diseño y la arquitectura actual.