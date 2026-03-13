China impacta a José Coronado: la reacción del protagonista de 'Entrevías' al saber que allí es un icono como Mario Casas

José Coronado es uno de esos actores que no necesita descripción. Es un rostro mítico de la televisión, que ha acompañado a la audiencia con series como Periodistas, El Príncipe, Vivir sin permiso o Entrevías.

Pero el madrileño de 68 años, y ganados de 2 premios Goya, no solo es un rostro popular en nuestro país. Su leyenda ha trascendido fronteras gracias a las coproducciones y sus trabajos en plataformas de streaming.

De hecho, su fama ha llegado hasta el continente asiático. Y en concreto, China. Así lo desveló el programa de laSexta Apatrullando.

Fue una empresaria china, llamada Jiaping, la que tuvo un encuentro con Coronado en un evento sobre cine, que se enmarcaba en un contexto marcado por el interés creciente en las coproducciones entre China y España.

Pues bien, la joven coincidió con Coronado y, con naturalidad, le explicó que en China era un rostro que gozaba de la simpatía del público. Que casi era una estrella. "En China ya le conocen, es un icono de España como Mario Casas", le dijo.

José Coronado, sorprendido al saber que es una estrella en China.

La reacción del intérprete no se hizo esperar. "¿Yo, en China?", preguntó Coronado, muy sorprendido, revelando que no le importaría trabajar en el país oriental: "Aprendo chino inmediatamente".

Lo cierto es que uno de los trabajos en los que Coronado coincidió con Mario Casas fue El inocente. Se trata de una miniserie de 8 capítulos dirigida por Oriol Paulo que adapta la novela homónima de Harlan Coben.

Cuenta la historia de Mateo Video (Mateo Vidal), un joven que ve su vida truncada tras cometer un homicidio involuntario durante una pelea.

Años después de salir de prisión, Mateo parece haber reconstruido su vida: está casado con Olivia, esperan un hijo y están a punto de mudarse a la casa de sus sueños.

Sin embargo, una misteriosa llamada desde el móvil de Olivia desencadena una nueva pesadilla y reabre los fantasmas del pasado.

Mientras Mateo intenta averiguar qué ha ocurrido con su esposa, una inspectora de policía investiga el supuesto suicidio de una monja en un convento, un caso que termina entrelazándose con el de Mateo.

Pero el verdadero pelotazo de Coronado y Casas es Contratiempo. Otra cinta de Oriol Paulo

Su infarto en 2017

José Coronado sufrió un infarto de miocardio agudo en 2017 que él mismo ha contado como un punto de inflexión absoluto en su vida.

Estaba solo en su casa de Madrid cuando sintió un dolor intensísimo en el pecho; tuvo la suerte de que apenas había tráfico, el Samur llegó en siete minutos y en cuestión de diez ya estaba en la mesa de operaciones, algo que siempre subraya como clave para haber salido adelante.

Con el tiempo ha definido aquel susto como “una bendición” o “un aviso” que le obligó a parar, replantearse prioridades y cambiar de hábitos. Tras el infarto, Coronado dejó de fumar, empezó a cuidarse más, siguió una medicación estricta y adoptó una rutina de ejercicio moderado, intentando mantenerse activo sin obsesionarse.