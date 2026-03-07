Karlos Arguiñano, chef: "La fabada asturiana perfecta se hace en una cazuela de barro, está mejor de un día para otro"

0 votos

Total: 20 min

Comensales: 4 PERSONAS

A sus 77 años ―cumplirá 78 el próximo 6 de septiembre―, Karlos Arguiñano continúa siendo un referente en la cocina. Cada día, a las 13:15, se cita con los espectadores de Antena 3 para transmitir su pasión por la cocina.

El chef de Beasain lleva más de tres décadas ininterrumpidas en la televisión. Ha pasado por todas las cadenas principales: desde la ETB, TVE, Telecinco. Y desde 2010 es rostro de Antrna 3.

En total, acumula más de 7.000 programas de cocina a lo largo de su carrera. Y es que, tal y como contó en una visita a El Hormiguero, gracias a la televisión salió de la dramática situación económica en la que se encontraba: se vio obligado a pedir un crédito de 250 millones de pesetas.

Entre receta y receta, la clave del éxito de Arguiñano es la gracia y la naturalidad con la que se desenvuelve en los fogones. Gracias a sus icónicos chistes y sus chascarrillos, forma parte del imaginario colectivo de la sociedad.

Uno de sus cocinados estrella es la fabada asturiana. Se trata de uno de los guisos más emblemáticos de la cocina española, un plato de cuchara contundente a base de fabes asturianas, muy típico del norte.

Karlos Arguiñano en una imagen de archivo.

Más allá de apostar por un producto local de calidad, Arguiñano insiste en que el secreto para unas fabes ricas es que estas se pongan han de ponerse siempre en remojo la noche anterior. Las legumbres tiene que estar 12 horas cubiertas de agua fría para que se hidraten bien y se hinchen.

Otro de los consejos que da Karlos Arguiñano es que para mejorar aún más este guiso, hay que hacerlas en una cazuela de barro. El resultado será sobresaliente. Y añade rotundo: "Está mejor de un día para otro".

El chef recomienda también que, durante el proceso de cocción haya que añadir más agua, esta ha de estar caliente porque en el caso contrario, el proceso se alargará en el tiempo.

La fabada se sirve muy caliente, a menudo con el compango colocado aparte en una fuente para que cada comensal se reparta chorizo, morcilla, lacón y panceta al gusto.

Ingredientes 400 g de fabes

1 chorizo asturiano

1 morcilla asturiana

300 g de lacón salado

100 g de panceta curada

1 cebolla pequeña

3 dientes de ajo

Sal

1 hoja de laurel

Perejil Paso 1 La noche anterior pon las fabes a remojo en un recipiente grande. Pon en otro bol el lacón, cúbrelo con agua y déjalo remojando durante toda la noche. Paso 2 Escurre las fabes y ponlas en una cazuela grande. Cúbrelas de forma abundante con agua y ponlas a cocer. Añade la morcilla, el chorizo, la panceta, el lacón y la hoja de laurel. Pela los ajos y la cebolla con un cuchillo, e incorpóralos. Paso 3 Cuando empiecen a hervir, desespuma y viérteles medio vaso de agua fría (125ml) para cortarles el hervor. Paso 4 Repite el proceso 3 veces más y cuécelas a fuego suave durante 3 horas aproximadamente (hasta que estén bien tiernas). Paso 5 Desgrasa las fabes. Retira el lacon, la morcilla, el chorizo, y la panceta a un plato y resérvalos. Paso 6 Pon la cebolla y unas cuantas fabes con un poco de caldo en un vaso batidor. Tritura bien y vierte el puré a la cazuela. Paso 7 Prueba y pon a punto de sal. Corta con un cuchillo las carnes en trozos de bocado, incorpóralas a la cazuela, remuévela y cocina todo junto durante un par de minutos. Paso 8 Sirve las fabes y adorna los platos con unas hojas de perejil.

Es habitual presentar el plato en dos vuelcos: primero las fabes con el caldo, luego las carnes cortadas; esa puesta en escena refuerza la sensación de abundancia y celebración.

Se considera un plato de invierno, pensado para combatir el frío y el clima húmedo de Asturias, aunque hoy en día se disfruta todo el año en restaurantes y casas de comidas.

Hay quien acompaña con sidra asturiana, vinos tintos jóvenes o incluso con un blanco con cierta estructura, buscando limpiar el paladar de la untuosidad del guiso.