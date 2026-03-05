Llega a Canal Cocina 'Productos españoles', documental sobre las recetas y las tradiciones de nuestra gastronomía

Canal Cocina ha lanzado Es nuestro. Es español, un ambicioso proyecto anual que se extenderá durante todo 2026 y que nace con el objetivo de poner en valor nuestra gastronomía.

Para ello, el canal de pago producido por AMC Networks, dedicará más de 100 horas de programación que contarán con el estreno de nuevos formatos de producción original.

“Somos un país orgulloso de sus sabores, de sus ingredientes y de su manera de cocinar. Por ello, Canal Cocina, como único canal gastronómico español, asume durante este año su papel natural como embajador de lo nuestro, de lo que viene de nuestra tierra y de nuestras gentes”, señala Mandi Ciriza, SVP de canales de Estilo de vida de AMC Networks International Iberia & Latin America.

El primero es Productos españoles, una serie documental que se estrena este jueves, 5 de marzo, a las 22:00 horas. El programa, se emitirá cada jueves en Canal Cocina, descubre el origen, la tradición y la excelencia detrás de los productos más emblemáticos de nuestra gastronomía.

Cada episodio está dedicado a un producto español, descubriendo su origen, la tradición y la excelencia que lo convierte en un emblema de nuestra gastronomía.

Entre los protagonistas de este programa se encuentra el jamón ibérico, uno de los productos españoles más reconocidos internacionalmente y un emblema de nuestra gastronomía. Durante el episodio, el chef español Ferrán Adriá destaca que “es un producto español endémico y diferencial. Es una obra de arte”.

Otro de los productos es el azafrán, un pilar cultural, histórico y económico de las familias de los agricultores que llevan toda la vida dedicados a su cultivo.

Félix Patiño, tesorero de la Cooperativa Bioazafrán, de la DOP Castilla-La Mancha, empezó a los 6 años a ayudar con la monda en casa.

Ahora, convertido a sus 55 años en la cuarta generación de azafraneros, opina que “lo más duro del oro rojo, es la recogida a mano, tal como exige la tradición, para obtener la calidad que no puede dar una máquina”. “Es un modo de vida y me entristece que pueda llegar a desaparecer”, añade.

'Es nuestro es español' (Canal Cocina).

Por su parte, durante el episodio dedicado al espárrago blanco de Navarra se visita Tolosa (Navarra) para conocer a Jesús Perón, quien empezó cerrando botes a los 13 años en una conservera de verduras y ahora, con casi 80 años, sigue al frente de su propia empresa.