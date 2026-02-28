Salva Reina (47), actor, sobre su infancia en Málaga: "De niño me gustaba reírme y participar, pero sin protagonismo"

Salva Reina estará presente este sábado en la gala de los Premios Goya 2026, un año después de vivir una de las noches más increíbles de su carrera profesional.

En 2025, Reina ganó el Goya a mejor actor de reparto por su papel en El 47, emitida el pasado sábado por La 1 con gran éxito. La película dirigida por Marcel Barrena obtuvo un buen 14,8% de cuota de pantalla y 1.457.000 espectadores

Al recibir el galardón, emocionado y sin poder creérselo, el andaluz protagonizó un romántico beso con su novia, la también actriz Kira Miró.

Nacido en Las Palmas de Gran Canaria el 9 de abril de 1978, Salva es originario de Pizarra (Málaga) y creció en la capital malagueña.

Desde bien joven, ya mostró inquietudes artísticas. Su gran sueño era ser payaso, una idea que no gustó a sus padres. En diversas entrevistas, Reina cuenta que era un niño tímido e introvertido, lo que le frenó para estudiar Arte Dramático.

Salva Reina con el Goya. Cedida

"En la calle, con mi pandilla de amigos, me gustaba reírme y participar, pero tampoco acaparando el protagonismo", explica en declaraciones al portal The Luxonomist de 20 Minutos.

Así, se licenció en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte por la Universidad de Granada y llegó a ejercer de profesor de Educación Física, aunque pronto se dedicaría plenamente a la interpretación.

La carrera de Salva Reina en TV

Salva Reina ha construido una sólida trayectoria televisiva moviéndose entre la comedia y el drama, además de trabajos como presentador.

Su primer papel en pantalla llegó en 2004, en la serie juvenil SOS Estudiantes, donde dio vida a Fede. Eso sí, su salto a la televisión nacional no se produjo hasta que le llegó la oportunidad de Allí abajo.

En la comedia de Antena 3 interpretó a 'Jozé', un simpático celador. Paralelamente, se dejaba ver en programas como Zapeando y debutaba como conductor en Este coche es una ruina.

A partir de ahí encabeza proyectos de ficción más ambiciosos. De esta manera, protagoniza la comedia policial Sabuesos de La 1, como el detective Alberto Tébar, y da un giro dramático con Malaka, también en TVE, como 'El Gato',

Recientemente, ha formado parte del reparto de Deudas, en Antena 3, y se ha afianzado en la comedia negra Muertos SL, de Movistar Plus+ y Netflix, en el papel de Nino.