Ferran Torres (25), futbolista: "Me levanto cada día y empiezo con una sauna y un baño de agua fría, entre 8 y 9 grados"

Ferran Torres se ha convertido en uno de los jugadores indiscutibles del FC Barcelona. El delantero valenciano de 25 años es el máximo goleador del equipo en laLiga esta temporada con 14 goles, a los que hay que sumar dos más en el total de las competiciones.

Por su demarcación, muchos consideran a Ferrán como el sustituto natural de Robert Lewandowski. Internacional con la Selección Española, lo cierto es que el jugador cuida al milímetro su alimentación y sus hábitos para mejorar su rendimiento en el césped.

Una de sus rutinas matinales consiste en darse baños de contraste. Ferran compagina la sauna y el agua helada, que forman parte de su activación diaria para empezar la jornada con energía y evitar lesiones en los entrenamientos.

Así lo contaba en el documental de Netflix laLiga: Más allá del gol. Ahí Ferrán hablaba de la importancia sobre la recuperación en el fútbol profesional, debido a la gran carga de partidos que tienen los calendarios en la actualidad.

Además de utilizar la crioterapia y la cámara hiperbárica, Ferran se da baños de agua congelada. Así lo contaba en una entrevista a colación con la Eurocopa de hace dos años y en la que España se proclamó campeón por tercera vez en su historia.

"Es duro el contraste de calor y frío. Luego me meto en el cubo de agua fría, que lo intento tener entre 8º y 9º. El cuerpo siente como si te pegasen una hostia", asegura El Tiburón, que es como se le conoce por su ambiciosa mentalidad.

Precisamente, Ferran Torres suele hacerlo en compañía de Pedri González, su compañero en el Barça, y con el que visitó este lunes El Hormiguero. "Un minuto de agua helada. Se mete todas las mañanas antes de desayunar: agua helada hasta el cuello y, antes de salir, también hunde la cabeza. Se puso tan pesado que me convenció".

Su infancia en Valencia

Ferran Torres se crió en Foyos, una localidad valenciana de 8.000 habitantes. Su infancia fue "tranquila". En la casa familiar ya jugaba al balón.

"Vivíamos en una casa con un piso más bajo y ahí tenía mi portería, y mis perros, que hacían de defensas. Podía jugar y pasar todo el rato", aseguraba a la revista Panenka.

Ferran Torres celebrando un gol con el FC Barcelona AFP7 / Europa Press

Ferran empezó "jugando al futbito, en mi colegio, en el EPLA [Escuelas Profesionales Luis Amigó]. Solo fue un año, pero aprendes mucho porque es diferente a lo que es el fútbol 7 y el fútbol 11, y me sirvió mucho. En la calle no he jugado porque yo soy del 2000, y ya estaba todo más modernizado".

Tras sobresalir en el Valencia, el futbolista recaló en el Barça procedente del Manchester City en diciembre de 2021 por una cifra cercana a los 55 millones de euros. Ferrán Torres tiene contrato hasta junio de 2027.

Sus tatuajes

Ferran Tiburón Torres luce en la espalda un Ave Fénix acompañado del lema Lo intentas, te equivocas, te levantas, y en la pierna derecha la frase Refuse to sink (rechazar hundirse).

Estas inscripciones están estrechamente ligadas a su mentalidad actual y a su excelente estado anímico y físico.

Remiten a la ilusión y a una forma de pensar basada en la resiliencia, la alegría y el agradecimiento, en especial hacia Luis de la Fuente, otro luchador que también valora y agradece las segundas oportunidades.