Mario Vaquerizo, cantante, 51 años: "Me encanta comprarme casas. Soy capitalista y me gusta la propiedad privada"

Si hay alguien en el panorama mediático español que no se muerde la lengua, ese es Mario Vaquerizo. Con su humor ácido, su desparpajo y un carisma inconfundible, el artista nunca ha tenido reparos en hablar de dinero. Y tampoco de su patrimonio.

No es la primera vez que el cantante y colaborador televisivo se pronuncia abiertamente sobre su fortuna. Casado con Alaska, el patrimonio conjunto de la pareja se estima en más de cinco millones de euros. Una cifra que no esconde y que, lejos de incomodarle, reivindica con naturalidad.

Vaquerizo se define a sí mismo como una "hormiguita": "A mí me gusta mucho el dinero y disfruto ganando dinero", aseguró en una entrevista con Vicky Martin Berrocal. Una declaración que resume su filosofía económica sin rodeos.

Gran parte de su fortuna procede de su trabajo como cantante al frente de Nancys Rubias, su faceta como colaborador de televisión, representante de artistas y sus contratos publicitarios. Diversificación profesional que se traduce en diversificación inmobiliaria.

Entre sus propiedades destacan la icónica Casa Rosa y la Casa Azul, ambas situadas en el centro de Madrid. Se trata de un dúplex que la pareja planea convertir en hotel.

Mario Vaquerizo y Alaska en un acto en Madrid en abril de 2016.

A ello se suma un ático de 200 metros cuadrados y un chalé de casi 2.000 metros cuadrados con piscina y jacuzzi en Boadilla del Monte.

El propio Vaquerizo ha llegado a declarar que posee seis casas en la Gran Vía y que no se arrepiente de decirlo porque "es lo que quería desde pequeño".

En el programa Y ahora Sonsoles fue aún más claro: "Me he comprado una casa porque me encanta comprarme casas".

Y añadió sin ambages: "Que nadie venga aquí a decirme que si hago por el capitalismo. Soy capitalista. Me encanta la propiedad privada y me encanta que con mi esfuerzo y mi trabajo pueda destinar mi dinero a lo que yo quiera".

En #YAS23FEB hablando de la casa que se ha comprado Mario Vaquerizo 🏠✨ Y lo deja clarísimo: es capitalista y se gasta el dinero que gana en lo que le da la gana. Transparente, sin postureo y sin pedir perdón 💸😎 #MarioVaquerizo #Televisión #SinComplejos pic.twitter.com/o2U8oBYVPX — TVMASPI (@sebas_maspons) February 23, 2026

Sin embargo, más allá de las cifras millonarias y los metros cuadrados, su relación con el patrimonio también tiene un componente emocional.

En esta nueva casa, ha adquirido un objeto muy especial: "Me hace muy feliz tener una mesa de camilla en mi nueva casa", confesó.

El cantante está recreando en esta vivienda esa "salita" de su infancia junto a su abuela Luisa y su madre. “Mientras mi abuela cosía, yo leía la Superpop y comía migas con café”.

Para ello, compra sofás de sky de los años 60 adquiridos en Wallapop por 50 euros. Vaquerizo tiene claro que su patrimonio debe hablar de lo que es él, de sus raíces. Sin complejos. Como él mismo.