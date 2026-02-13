Ingrid Betancor, periodista canaria, influencer y pareja del exfutbolista Ibai Gómez, será concursante de 'Supervivientes'

La influencer Ingrid Betancor será concursante de 'SV 2026', tal y como ha podido saber BLUPER. Instagram

La cuenta atrás para el estreno de Supervivientes 2026 ya ha comenzado. Telecinco ya está calentando motores de su buque insignia, que sucederá en el mes de marzo a GH DÚO. "Cualquiera puede ser famoso, solo los mejores llegan a Supervivientes", dice la primera promo.

Jorge Javier Vázquez, que hará tándem con María Lamela en el formato de aventuras de Cuarzo, comunicó, además, que este viernes Telecinco empezará a confirmar los nombres de los concursantes, en su habitual goteo.

Pues bien, BLUPER ha podido saber que una de ellas será Ingrid Betancor. Periodista canaria, presentadora e influencer, se trata de un rostro muy conocido en el ámbito deportivo pues su trabajo está ligado al Athletic de Bilbao.

De hecho, está casada con el exfutbolista Ibai Gómez, un histórico del club vasco, con quien tiene tres hijos y reside en Bilbao.

Además de su faceta en medios deportivos, ha colaborado con diferentes marcas como prescriptora de contenido en Instagram. Sus contenidos están enfocados a la moda, maternidad y estilo de vida.