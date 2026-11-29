Feijóo, 65 años: "En Navidad no pueden faltar sardinas o unos huevos con patatas, soy un hombre de placeres sencillos"

Ya están aquí las fiestas y, con ello, las mesas navideñas llenas de mariscos, asados elaborados y comidas que normalmente no degusta nuestro paladar. Desde mediados de noviembre cada ciudad se viste con sus mejores galas (y luces), como dicta la tradición.

La Navidad es sinónimo de alegría, ilusión, regalos y amor. Son días en los que la familia se convierte en el mejor refugio y en el lugar al que siempre apetece volver. Además, estas celebraciones nos invitan a recuperar recetas tradicionales y sabores que forman parte de nuestra historia.

Pese a que cada hogar tiene sus propias preferencias, lo que nunca puede faltar son los dulces y las bebidas para brindar, aunque el menú varíe según la zona o costumbres.

Una mesa de Navidad. -

Para Alberto Núñez Feijóo, estas fechas son muy especiales porque suele desplazarse a su tierra natal para pasar estas fechas.

Nacido en Os Peares, una localidad con apenas 200 vecinos que el propio líder del Partido Popular define como su "Macondo particular".

Allí correteaba entre puentes, echaba una mano en el ultramarinos de su abuela y aprendía el código moral que sus mayores le grabaron a fuego: trabajar duro y guardar las formas.

En este lugar Feijóo comenzó a vivir la Navidad rodeado de su familia y marcado por esa sencillez del medio rural gallego de la época. Esta época navideña significaba volver a reencontrarse con su hogar, ya que con diez años se fue a un internado a León.

Mesa navideña de manjares

Con el paso de los años, el del PP ha transmitido y compartido su ilusión por estas fechas. Una de ellas que siempre está presente es la comida, que funciona como eje principal de punto de encuentro y unión familiar.

Feijóo asegura que no es de gustos caros ni platos muy elaborados, sino que se conforma con guisos y alimentos ricos que disfruta infinitamente su paladar.

Manjares como una fuente de huevos fritos con patatas o xoubas, sardinas jóvenes típicas de la gastronomía gallega, son una elección perfecta para triunfar en el centro de la mesa.

Feijóo -

"Yo soy un hombre de placeres sencillos, pero difícilmente equiparables. Me conformo con unas xoubas en Beluso o unos huevos con patatas fritas en cualquier lugar, pero buenos", reconoció el líder en una entrevista para ABC en 2011.

Otro de sus grandes placeres es pasar la Tardebuena en A Coruña acudiendo a bares de la zona y degustando sus tapas. En el año 2025 acudió al restaurante O Cabo para tomar su tortilla.

Con todo esto, Feijóo sabe perfectamente el significado real de la Navidad: el reencuentro a través de un menú basado en la familia y el disfrute.