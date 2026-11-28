Maribel Verdú, 56 años: "Desayuno huevos revueltos, aguacate y pan de masa madre. Para la cena, mis espinacas con pollo, solomillo o queso fresco"

Maribel Verdú es una de las actrices españolas más prestigiosas y con mayor reconocimiento internacional.

Con más de 40 años de profesión, su trayectoria acumula galardones como el Goya a la mejor interpretación femenina y el Premio Nacional de Cinematografía.

Más allá de su carrera ante las cámaras, la intérprete madrileña suele llamar la atención por su energía, su buena forma física y una piel cuidada que mantiene pasados los cincuenta.

La actriz concede la misma importancia a su bienestar físico y mental que a su trabajo. Así lo ha explicado en una entrevista con Women's Health, donde ha detallado cómo cuida su alimentación para sentirse bien por dentro y por fuera.

Durante la entrevista, Verdú ha explicado cómo cuida su alimentación, un hábito que, asegura, se refleja directamente en la piel, apostando por comer sin restricciones extremas, pero sin abusar.

A la hora de sentarse a la mesa, la actriz no duda en elegir cuál es su momento favorito del día. "¡El desayuno! Creo que lo que más me gusta en el mundo es un plato con huevos revueltos, poco hechos, aguacate y un pan de masa madre tostado. ¡Un 10! Soy ese tipo de persona. Podría desayunar, comer y cenar eso", confiesa.

Para cerrar la jornada, se inclina por opciones sencillas y ligeras. "Me encanta para la cena tomar mis espinacas, mis verduras hervidas y siempre con proteína: un filetito de pollo o un solomillito, o a lo mejor queso fresco de cabra, que me encanta".

Una elección alineada con el nutriente que considera la base de todas sus comidas: la proteína.

"Es como el cemento en una casa. Tú puedes tener ladrillos, pero ¿cómo lo pegas?", resume de forma gráfica.

Además de cuidar lo que pone en el plato, la actriz se apoya en la suplementación sin caer en excesos manteniendo en su rutina diaria tres básicos: magnesio, omega-3 y vitamina D con K2.

Maribel Verdú Reuters

El ejercicio físico es otro pilar de su rutina, aunque con el paso del tiempo ha aprendido a entrenar sin obsesionarse. "Ahora con tres o cuatro días es suficiente. Antes, si no entrenaba todos los días, me agobiaba", reconoce.

Aunque ha dejado a un lado el yoga, continúa muy centrada en el entrenamiento funcional y de fuerza en casa, que combina con estiramientos y meditación.

La rutina de Maribel Verdú

La artista le suma al deporte un estilo de vida muy activo a pie de calle: "Voy a todas partes andando. O sea, 7.000, 10.000, 11.000 pasos mínimo".

Todo este equilibrio responde a una filosofía vital que la intérprete madrileña resume como su mejor consejo para otras mujeres. "Con la edad aprendes a priorizar, pero sobre todo a priorizarte a ti. Y ese sería el mayor consejo que yo le daría a una mujer: aprende a priorizarte", concluye.