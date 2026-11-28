Antonio Carmona: "Hago dos días por semana natación, y con el buen tiempo salgo a correr. A mi edad hay que tener rutinas"

Cumplir años también implica aprender a escuchar al cuerpo y prestar más atención a los hábitos cotidianos.

Antonio Carmona tiene claro que mantenerse activo es una de las claves para afrontar el paso del tiempo. El cantante, que cumplió 60 años en 2025, ha explicado cómo se cuida actualmente y cuáles son las rutinas que ha incorporado a su día a día para mantenerse en forma.

Lo hizo en una entrevista concedida a La Vanguardia, publicada en junio de 2025, en la que repasó también algunos de los momentos más importantes de su vida personal y profesional.

Antonio Carmona German / GTRES

"Hago natación un par de veces por semana. Y con el buen tiempo, salgo a correr", contó el artista al hablar de sus hábitos deportivos. Dos actividades que forman parte de su manera de mantenerse activo y que acompaña de una alimentación en la que tampoco renuncia a determinados placeres.

Además, y junto a sus rutinas de ejercicio, también suma pequeños cuidados en la piel. "Cremitas, alguna, pero sin exagerar. ¡Hay que asumir la vejez!", añadió durante la conversación.

Detrás de esta atención a sus hábitos hay también una experiencia personal que marcó un antes y un después. En 2017, Antonio Carmona sufrió una grave infección que terminó complicándose y le obligó a permanecer ingresado en el hospital. Su estado llegó a ser tan delicado que los médicos no podían garantizarle que volviera a subirse a un escenario.

"Fue duro. Me dijeron que quizá no volvería a subirme a un escenario", recordó en la entrevista. Sin embargo, su recuperación le permitió regresar a la música apenas ocho meses después, junto a Ketama. Una experiencia que le hizo replantearse algunas prioridades y valorar todavía más su bienestar.

El cantante también explicó en dicha entrevista que, tras aquella etapa, empezó a dar más importancia a las personas y las cosas que realmente considera esenciales. "Mi familia, mi música, el cariño de la gente… soy muy afortunado", confesó al recordar cómo vivió aquellos meses.

De hecho, en esa nueva manera de entender la vida, su entorno familiar ocupa un lugar fundamental.

Carmona lleva más de tres décadas casado con Mariola Orellana, a quien definió como la persona que le aporta estabilidad. Juntos tienen dos hijas, Marina y Lucía Fernanda, con las que actualmente también comparte proyectos musicales.

El artista reconoció que conciliar la paternidad con las giras no siempre fue sencillo. "De pequeñas, mis hijas lloraban cuando me veían porque no me reconocían. Estaba siempre de gira", recordó.