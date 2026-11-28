Anne Igartiburu ha construido una larga trayectoria profesional en televisión, pero hay una faceta de su vida que ocupa un lugar fundamental: la maternidad.

La presentadora es madre de tres hijos, dos niñas adoptadas y un niño biológico, y aunque siempre ha procurado mantener su vida familiar en un discreto segundo plano, en alguna ocasión ha compartido detalles sobre cómo vive la crianza y los retos que implica sacar adelante una familia.

En una entrevista concedida a EL ESPAÑOL en octubre de 2024, la comunicadora se sinceró sobre su experiencia como madre y recordó una de las diferencias que encontró entre sus hijos durante sus primeros años de vida. "El pequeño, que lo tuve de manera biológica, fue un poco más complicado, porque había que darle pecho y dormía menos".

Anne Igartiburu. Archivo.

Una reflexión que la presentadora compartió entonces a partir de su experiencia con la crianza de sus hijos y en la que reconocía que la falta de sueño puede ser una de las etapas más complicadas de los primeros años de maternidad: "Lo de no dormir es un momento delicado".

Durante aquella conversación también fue preguntada por la polémica que entonces rodeaba a Isa Pantoja y su relación familiar. Sin entrar a juzgar situaciones ajenas, la presentadora defendió que cada historia es diferente y que los vínculos necesitan tiempo para afianzarse.

"El vínculo que se crea entre madres e hijos es muy especial y es único", reflexionó. Además, subrayó que cualquier relación entre progenitores e hijos, "sea adoptado o biológico, requiere su reposo".

Más allá de las dificultades propias de los primeros años, Igartiburu también explicó cómo ejerce la maternidad cuando sus hijos van creciendo. En la misma entrevista reconoció que está pendiente de que los pequeños cumplan con sus responsabilidades, descansen y estén bien. "Yo soy controladora en la vida y en general en todo", admitió.

Sin embargo, también reconoció que considera fundamental que los hijos dispongan de su propio espacio: "Puedes ser una buena amiga, pero los padres somos los que ponemos los límites".

La presentadora también destacó la influencia que tiene su hija mayor en su manera de entender el mundo. Según explicó, sus conversaciones con ella le hacen cuestionarse algunas ideas que ha interiorizado a lo largo de su vida.

"Y que, de repente, tu hija te diga 'mamá, ¿estás segura de esto?'. Por eso confío mucho en que sean nuestras maestras", añadió.