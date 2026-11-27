Paz Vega, madre de familia numerosa a sus 50 años: "El regalo de mi vida son mis tres hijos. El balance es positivo"

Paz Vega atraviesa una nueva etapa en su vida personal y profesional. Tras poner fin a su relación con Orson Salazar hace escasos meses, la actriz sevillana está volcada en su carrera como directora, sin perder de vista el papel fundamental que su familia ha tenido siempre en su vida.

La actriz, guionista y directora de cine tiene muy claro cuáles han sido los grandes regalos de su vida. Ella siempre ha mantenido una especial discreción sobre su faceta más personal, aunque en algunas ocasiones ha compartido públicamente la importancia que sus tres hijos tienen para ella.

Una de esas veces fue en noviembre de 2019, cuando, durante un encuentro con Europa Press, se sinceró sobre su experiencia como madre y dejó una reflexión que cobra especial significado al recordar su trayectoria familiar.

Paz Vega durante la grabación del largometraje. GTRES.

"El regalo de mi vida son mis tres hijos", comentó con humor. La intérprete también recordó cuáles habían sido los momentos más especiales de su maternidad: "Los tres días más felices de mi vida fueron el nacimiento de mis tres hijos".

Lejos de idealizar la experiencia, Vega reconoció que ser madre también tiene una parte complicada. "Hay gente que habla de la maternidad desde un lado más negativo y sí que lo tiene, como todo. No todo es maravilloso en la vida, pero al final lo que queda es tan bonito que para mí el balance es positivo", explicó.

Paz Vega. GTRES.

Siete meses después de hacerse pública la separación, la actriz atraviesa una etapa de intensa actividad profesional. Su principal proyecto es Ana no, su segundo largometraje como directora, basado en la novela homónima del escritor Agustín Gómez Arcos.

Con este trabajo, Vega vuelve a ponerse detrás de las cámaras después de su debut como directora con Rita, estrenada en 2024 y ambientada en la Sevilla de los años 80.

La película le valió una nominación al Goya a la mejor dirección novel, un reconocimiento que consolidó su faceta como cineasta.

En junio, en una entrevista con ¡HOLA!, la actriz ya adelantaba la importancia que tenía este nuevo proyecto para ella: "Ya hemos empezado a darle forma al proyecto. Ahora es mi prioridad".