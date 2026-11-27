Emilio Delgado, 50 años: "Mi padre fue pastor en Extremadura y luego albañil y mi madre costurera y ama de casa. Trabajaron duro por mí"

Antes de entrar en política, Emilio Delgado conoció de cerca una realidad muy distinta a la de los despachos institucionales. Creció en una familia trabajadora, con unos padres que habían llegado a Madrid desde otras regiones de España y que desempeñaron diferentes oficios para salir adelante.

Unos orígenes que el diputado de Más Madrid, de 50 años, continúa recordando con orgullo. Su padre había trabajado como pastor de ovejas en Extremadura antes de trasladarse a la capital, donde se convirtió en oficial de primera de albañilería.

Su madre, procedente de Toledo, ejerció como costurera y posteriormente se dedicó al cuidado del hogar. La familia se estableció en Móstoles, municipio en el que Delgado pasó buena parte de su infancia.

El político recordó esta historia durante su participación en Salvados, emitida en La Sexta.

En una conversación con Gonzo, explicó cómo el esfuerzo de sus padres y el compromiso sindical de su progenitor marcaron su educación. Una experiencia que ya había resumido en una entrevista anterior: "Mi familia trabajó duro para que tuviese oportunidades".

La profesión de sus padres

La historia familiar del diputado comienza con la emigración interior que llevó a numerosas familias españolas a abandonar sus localidades de origen durante el siglo XX.

Su padre procedía de Extremadura, donde había sido pastor de ovejas. Después se trasladó a Madrid y comenzó a trabajar en la construcción, llegando a convertirse en oficial de primera de albañilería.

Además, participó activamente en el movimiento sindical a través de Comisiones Obreras. Según recordó Delgado en Salvados, trabajaba durante el día y dedicaba parte de su tiempo libre a organizar asambleas.

Su madre también tuvo que adaptarse a una nueva vida. Natural de Toledo, trabajó como costurera en Madrid antes de dedicarse a las tareas domésticas.

En una entrevista concedida a SoyDeMadrid en abril de 2023, Delgado reconoció que había disfrutado de una infancia feliz en Móstoles, pese a las dificultades económicas que habían afrontado sus familiares.

"Mi familia se partió la espalda porque tuviera oportunidades", fue precisamente el titular elegido por el medio para recoger su testimonio.

De trabajar a ocupar un escaño

La infancia de Delgado estuvo vinculada al movimiento vecinal y a las reivindicaciones laborales. De pequeño acompañaba a sus padres a manifestaciones y conserva el recuerdo de una fotografía junto al histórico sindicalista Marcelino Camacho.

Sin embargo, su trayectoria profesional comenzó lejos de las instituciones. Antes de dedicarse a la política desempeñó diferentes empleos, desde trabajos como camarero y albañil hasta actividades en ferias, donde llegó a montar castillos hinchables y trabajar disfrazado.

También se formó como educador social y participó en proyectos comunitarios destinados a jóvenes en situaciones de vulnerabilidad.

En una entrevista publicada por Noticias para Municipios, explicó que había desarrollado iniciativas de voluntariado, medios de comunicación vecinales y actividades para dinamizar los barrios de Móstoles.

Su llegada a la Asamblea de Madrid en 2015 supuso un cambio considerable. Durante su conversación con Gonzo reconoció que, al principio, algunas personas le hicieron sentir que no pertenecía a aquel entorno.

Delgado considera que su experiencia laboral y familiar influyó en su manera de entender las desigualdades sociales. Por eso, continúa reivindicando el esfuerzo de unos padres que abandonaron sus lugares de origen buscando mejores oportunidades para sus hijos.